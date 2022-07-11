Видео ⟩ "Просится лопата для снега!". В Балдоне землю покрыл град

Брицис в своем Facebook поделился видеозаписями жителей Балдоне, из которых становится ясно, что выпавший в воскресенье град все еще покрывал землю даже утром в понедельник.

Видео: Последствия града в Балдоне

Как сообщалось, в воскресенье во многих местах Латвии бушевали сильные дожди. В Риге после них воду пришлось откачивать на двух перекрестках, сообщил ранее представитель Рижской думы Угис Видаускис. Водонасосная техника предприятий по обслуживанию улиц работала на пересечении улиц Бривибас и Кришьяна Барона у Воздушного моста и на пересечении улиц Александра Чака и Пернавас у моста Земитана.

Из-за наводнения примерно на полчаса в обе стороны было остановлено движение трамвая 1-го маршрута в районе Воздушного моста.

Дождь и грозовые тучи в воскресенье двигались медленно, поэтому ливни затронули лишь узкие районы столицы. К примеру, на Тейке и в Пурвциемсе бушевали сильные дожди, а в Агенскалнсе дождя не было.