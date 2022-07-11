Джонни Депп посвятил судебным разбирательствам с Эмбер Херд две песни

Известно, что всего в альбоме будет 13 треков. В песнях Деппа есть строчка: "Если бы у меня было 10 центов, они бы не дошли до твоей руки". При этом актер не называет бывшую жену по имени. Будут в альбоме и каверы на песни Velvet Underground, Caroline и No Брайана Уилсона.

Эмбер Херд и Джонни Депп поженились в 2015 году, а уже в 2016-м актриса подала на развод. В начале июня суд в Вирджинии признал Херд виновной в клевете из-за публикации в The Washington Post, в которой она обвинила своего бывшего мужа Джонни Деппа в домашнем насилии, в качестве доказательств показав синяки и ссадины, которые якобы оставил ей экс-супруг.

Сам Джонни категорически отвергал все выдвинутые против него обвинения. В 2019 году он подал встречный судебный иск и потребовал от Херд 50 миллионов долларов. После оглашения решения суда актрису изначально обязали выплатить $15 млн, позднее же эту сумму снизили в соответствии с законом штата, который ограничивает компенсации по делам о клевете. По встречному иску Депп должен бывшей супруге $2 млн.