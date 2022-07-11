Собраны подписи для требования отставки министра сообщения

Требование об отставке подали депутаты СЗК Улдис Аугулис, Арманд Краузе, Янис Вуцанс, Гундар Даудзе, Янина Ялинска, Виктор Валайнис и Янис Дуклавс. Заявление также подписали депутаты Рамона Петравича ("Латвия на первом месте"), Карина Спруде ("Каждому и каждой") и Роман Наудиньш.

Как ранее сообщила агентству LETA пресс-секретарь СЗК Даце Карклиня, депутаты СЗК считают, что министру не удалось обеспечить оказание в регионах эффективных услуг общественного транспорта, отвечающих потребностям населения. От ряда самоуправлений поступили сигналы о недовольстве жителей недоступностью общественного транспорта.

Отставки Линкайтса потребовали также Видземский регион планирования, Латвийский союз работников общественных услуг и транспорта и Латвийская ассоциация пассажирских перевозчиков.