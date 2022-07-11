Собраны подписи для требования отставки министра сообщения
В Сейм подан запрос Союза зеленых и крестьян (СЗК) и других депутатов от оппозиции об освобождении от должности министра сообщения Талиса Линкайтса ("Консервативные").
В Сейм подан запрос Союза зеленых и крестьян (СЗК) и других депутатов от оппозиции об освобождении от должности министра сообщения Талиса Линкайтса ("Консервативные").
Требование об отставке подали депутаты СЗК Улдис Аугулис, Арманд Краузе, Янис Вуцанс, Гундар Даудзе, Янина Ялинска, Виктор Валайнис и Янис Дуклавс. Заявление также подписали депутаты Рамона Петравича ("Латвия на первом месте"), Карина Спруде ("Каждому и каждой") и Роман Наудиньш.
Как ранее сообщила агентству LETA пресс-секретарь СЗК Даце Карклиня, депутаты СЗК считают, что министру не удалось обеспечить оказание в регионах эффективных услуг общественного транспорта, отвечающих потребностям населения. От ряда самоуправлений поступили сигналы о недовольстве жителей недоступностью общественного транспорта.
Отставки Линкайтса потребовали также Видземский регион планирования, Латвийский союз работников общественных услуг и транспорта и Латвийская ассоциация пассажирских перевозчиков.
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