Пн, 11.07.2022
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Лиана Епифанова, журналист, редактор соцсетей RUS TVNET

Фото ⟩ В Харькове в результате обстрелов погибли шесть человек

ФОТО: SIPA/Scanpix

Шесть человек погибли и еще 31, включая двух детей, получили ранения в результате ракетного удара по Харькову 11 июля, сообщил глава Харьковской области Олег Синегубов, пишет "Медуза".

Он сообщает, что под огнем российских РСЗО оказались исключительно гражданские постройки - торговый центр и жилые дома. "Несколько снарядов попали прямо во дворы частных домов. Также разрушены гаражи, автомобили, вспыхнуло несколько пожаров", - написал Синегубов в Telegram-канале, опубликовав фотографии последствий обстрелов.

Ранее власти Харькова также рассказали о трех ночных ударах по городу, в результате которых был частично разрушен шестиэтажный жилой дом.

ФОТО: SIPA/Scanpix

Минобороны РФ в своей ежедневной сводке сообщило, что наносило "точечные удары по пунктам дислокации националистических батальонов и иностранных наемников в Основянском и Слободском районах Харькова". Как утверждает министерство, были убиты около 250 солдат и уничтожены до 25 единиц бронетанковой и автомобильной техники.

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