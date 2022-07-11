Фото ⟩ В Харькове в результате обстрелов погибли шесть человек

Он сообщает, что под огнем российских РСЗО оказались исключительно гражданские постройки - торговый центр и жилые дома. "Несколько снарядов попали прямо во дворы частных домов. Также разрушены гаражи, автомобили, вспыхнуло несколько пожаров", - написал Синегубов в Telegram-канале, опубликовав фотографии последствий обстрелов.

Ранее власти Харькова также рассказали о трех ночных ударах по городу, в результате которых был частично разрушен шестиэтажный жилой дом.

ФОТО: SIPA/Scanpix

Минобороны РФ в своей ежедневной сводке сообщило, что наносило "точечные удары по пунктам дислокации националистических батальонов и иностранных наемников в Основянском и Слободском районах Харькова". Как утверждает министерство, были убиты около 250 солдат и уничтожены до 25 единиц бронетанковой и автомобильной техники.