Фестиваль Positivus: в Риге ввели ограничения на движение транспорта

С 9:00 сегодняшнего дня и до 17:00 следующего вторника, 19 июля, доступ транспортных средств к лодочному причалу Луцавсалы будет закрыт.

С 17:00 четверга, 14 июля, до 03:00 воскресенья, 17 июля, будет закрыто движение транспортных средств, за исключением автомобилей экстренных служб и транспортных средств со специальными разрешениями, выданными SIA Positivus, на улицах Луцавсалас, улица Лайву, на Луцавсале, на участке за стоянкой торгового центра K Senukai, а также напротив стоянки торгового центра K Senukai.

Также с 17:00 14 июля до 03:00 17 июля будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств на общественной автостоянке Луцавсала и на участке улицы Луцавсала от кольцевой развязки на улице Мукусала до улицы Лайву, сообщило Рижская дума.

Государственная полиция в сотрудничестве с муниципальной полицией при необходимости будет ограничивать, регулировать или закрывать движение транспортных средств, за исключением общественного транспорта, в месте проведения мероприятия и на прилегающих к нему улицах, в том числе на Островном мосту, круговой развязке улицы Мукусала и выездах на кольцевую развязку улицы Мукусала.