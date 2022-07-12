Умер британский композитор Монти Норман, написавший культовую "Тему Джеймса Бонда"

"С прискорбием сообщаем, что Монти Норман умер 11 июля 2022 года после непродолжительной болезни", - говорится на сайте композитора.

Монти Норман родился в восточном Лондоне в семье латвийских иммигрантов. В 16 лет мать Нормана купила ему первую гитару.

Монти Норман сочинял музыку для шоу Вест-Энда (западная часть Лондона, где сосредоточена театральная и концертная жизнь), включая "Expresso Bongo" и "La Douce".

В 1962 году он получил заказ на "Тему Джеймса Бонда" для британского шпионского фильма "Доктор Ноу", впоследствии ставшей визитной карточкой всех фильмов об "агенте 007".

Монти Нормана пришлось уговаривать написать музыку к первому фильму о Бонде, поскольку на тот момент он был занят двумя сценическими проектами.

Композитор согласился только после того, как продюсер фильма Кабби Брокколи и его партнер Гарри Зальцман предложили Норману и его супруге слетать на Ямайку, выбранную в качестве одной из локаций для съемок фильма, с оплатой всех расходов.

"Пожалуй, это стало для меня решающим аргументом! - шутил Монти. - Я подумал, что даже если "Доктор Ноу" окажется вонючкой, по крайней мере у нас было солнце, море и пляж!"

За основу музыкальной темы Норман взял композицию Bad Sign Good sign ("Хороший знак, плохой знак") из мюзикла по мотивам романа "Дом для Мистера Бисваса" и переписал ее с учетом главного героя - учтивого шпиона Джеймса Бонда.

"Его сексуальность, его загадочность, его безжалостность - все это собрано в нескольких нотах", - говорил Норман.

Монти Норман также написал композицию Underneath the Mango Tree для известной сцены из фильма "Доктор Ноу" на пляже с участием Урсулы Андресс и Шона Коннери.

Английский композитор Джон Барри (он написал музыку к более чем 10 фильмам о Джеймсе Бонде) сделал музыкальную аранжировку темы о Бонде, что вызвало прения относительно ее авторства. В 2001 году Норман выиграл иск против газеты Sunday Times, написавшей, что ему не принадлежит авторство композиции.