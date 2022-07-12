Латвийский стилист о том, что определенно стоит брать на распродажах

Купальники и плавки

Их никогда не бывает много, к тому же летом их полно, а цены на них только падают. Совет для покупки товара этой категории - один. Купальники и плавки не должны уродовать фигуру - выберите свою форму, соответствующий дизайн и размер.

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Лето в стиле бохо

Сезонный тренд, который возвращается в моду каждое лето. Стиль одежды и аксессуары, характерные субкультуре хиппи, будут актуальны в следующих сезонах тоже. Поэтому смело можно покупать и вкладываться в более дорогие изделия. Летний сезон прекрасен для того, чтобы купить качественную кожаную куртку или "ковбойские" сапоги по лучшей цене.

"Ресорт", или курортная мода

Этот стиль не потеряет актуальности ни в следующем, ни в последующем годах. Соломенные шляпы с широкими полями и платья свободного кроя для женщин и рубашки с брюками или шортами в линейных ритмах, характерных для морской тематики, одежда из легких тканей белого цвета - для мужчин. Позволю отметить, что курортная мода - это не пляжная мода. Это одежда для "ничегонеделанья" в свободное время - наслаждения жизнью, прогулок по курортному городу и потягивания освежающих напитков в городских кафе.

Одежда из льна

Вам не нужно избегать ношения этого замечательного дышащего материала только потому, что он мнется. Льняной ткани подходит быть мятой, и этот материал также возвращается в моду каждое лето, поэтому вещи с устойчивым дизайном отлично прослужат и в другие сезоны.

Мини-сумочки

Будут ли такие сумочки актуальны в следующем году - еще неизвестно, но сейчас они будут смотреться в вашем гардеробе суперактуально.