Дидрихсоне на всю Латвию показала свою дорогую квартиру

Мраморные полы, терраса с восемью выходами, огромная кровать и зеркало за 3000 евро - это только часть "королевства" четы Дидрихсоне.

"Когда мы начали делать эту квартиру, была идея, что она должна выглядеть "по-инстаграмному", - сказала Дидрихсоне.

"Я снимаю постоянно, поэтому, чтобы не пришлось арендовать фотостудию для фотосессий, оптимальный вариант, где я могу фотографироваться и дома. Лучший кадр - это когда все белое и еще есть дневной свет. Ничего лучше быть не может", - рассказала Дидрихсоне о нюансах шикарной квартиры.

И ее мужу Наурису в просторной квартире отведено местечко: "На террасе у него есть своя грядка, где он посадил кусты".

Шик невозможно не заметить. Пара также позволила заглянуть в свою спальню, которая стоила больше всего.

"Она сделана под вдохновением от Pinterest. Спальня нам обошлась дороже всего, мы хотели, чтобы спальня была вау!"

Для создания спальни был приглашен дизайнер. "И такую кровать, как мы хотели, в магазине достать нельзя было, поэтому она была сделана на заказ. Чтобы занести ее в квартиру, пришлось вызывать автокран", - рассказал муж Элины Наурис.