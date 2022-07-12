Видео ⟩ Недалеко от Кейпене пьяный водитель пытался убежать от полиции через ржаное поле

Недавно на шоссе Рига - Эргли недалеко от Кейпене водитель, пользуясь доверием сотрудников полиции, пытался уйти от ответственности.

В таком состоянии нарушителю не разрешили продолжить путь на автомобиле, но для фиксации происшествия полиции пришлось привлекать дополнительные ресурсы.

Начальник муниципальной полиции Огрского края Рейнис Икауниекс сообщил, что при остановке автомобиля был проведен тест на алкоголь в выдохе водителя, который показал, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения более чем 2 промилле.

Когда все другие способы договориться с сотрудниками полиции были исчерпаны, нарушитель прыгнул в кусты и убежал.

Бегство продлилось почти пять минут и закончилось посреди ржаного поля.

Задержанного доставили обратно в служебную машину, где он уже был помещен в отделение для задержанных.

По информации, предоставленной полицией, этот мужчина ранее уже был пойман за рулем в состоянии алкогольного опьянения.