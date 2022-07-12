В лесу под Лиепаей подростки нашли снаряды военного времени
В понедельник, 11 июля, в лесном массиве в районе Каросты в Лиепае подростки нашли снаряды военного времени, сообщила Лиепайская муниципальная полиция.
В понедельник, 11 июля, в лесном массиве в районе Каросты в Лиепае подростки нашли снаряды военного времени, сообщила Лиепайская муниципальная полиция.
В 9:50 поступила информация, что подростки нашли в лесу два снаряда военного времени.
Сотрудники полиции вместе с двумя подростками, нашедшими снаряды, выехали в указанное место, где подтвердился факт - два взрывоопасных предмета находились возле заброшенного дома.
Сотрудники муниципальной полиции оцепили территорию, сообщили об этом в Госполицию и саперам Национальных вооруженных сил, которые отвезли снаряды к месту обезвреживания.
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