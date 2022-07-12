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Сабине Яунбирзе, представитель Государственной службы окружающей среды

В лесу под Лиепаей подростки нашли снаряды военного времени

Лес. Иллюстративное фото ФОТО: Zane Bitere / LETA

В понедельник, 11 июля, в лесном массиве в районе Каросты в Лиепае подростки нашли снаряды военного времени, сообщила Лиепайская муниципальная полиция.

В 9:50 поступила информация, что подростки нашли в лесу два снаряда военного времени.

Сотрудники полиции вместе с двумя подростками, нашедшими снаряды, выехали в указанное место, где подтвердился факт - два взрывоопасных предмета находились возле заброшенного дома.

Сотрудники муниципальной полиции оцепили территорию, сообщили об этом в Госполицию и саперам Национальных вооруженных сил, которые отвезли снаряды к месту обезвреживания.

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