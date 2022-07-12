В лесу под Лиепаей подростки нашли снаряды военного времени

В 9:50 поступила информация, что подростки нашли в лесу два снаряда военного времени.

Сотрудники полиции вместе с двумя подростками, нашедшими снаряды, выехали в указанное место, где подтвердился факт - два взрывоопасных предмета находились возле заброшенного дома.

Сотрудники муниципальной полиции оцепили территорию, сообщили об этом в Госполицию и саперам Национальных вооруженных сил, которые отвезли снаряды к месту обезвреживания.