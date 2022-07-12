Пьяные с пятилетней девочкой: на Тейке полицию вызвали из-за действий многодетного отца

По прибытии на место полицейские заметили во дворе дома мужчину с пятилетней дочерью и двумя пьяными друзьями. Несовершеннолетняя девочка на момент прибытия полиции была заметно расстроена и начала плакать. Ее отец же распивал спиртное, готовил на гриле и с трудом передвигался. Сотрудники полиции при помощи теста констатировали у мужчины алкогольное опьянение на уровне 3,06 промилле.

При осмотре квартиры полицейские установили, что продукты питания и одежда для девочки имеются в достаточном количестве, однако место жительства находится в беспорядке - валяются окурки, использованные упаковки от спиртного, грязная посуда. Также для ребенка не было отдельного спального места. Установлено, что мать несовершеннолетней в настоящее время находится на лечении в больнице, а бабушка проживает в Лиепае.

Учитывая обстоятельства, сотрудники полиции приняли решение разлучить ребенка с семьей. Кроме того, эта семья ранее уже попадала в поле зрения органов защиты детей и несколько несовершеннолетних уже были из нее изъяты. У находившегося в изрядном подпитии мужчины всего шестеро детей, только один из которых живет вместе с ним.

На место происшествия прибыла другая бригада, которая провела разъяснительные беседы с друзьями нерадивого отца. Также была вызвана бригада скорой медицинской помощи, которая после осмотра приняла решение доставить девочку в Детскую клиническую университетскую больницу, а затем в кризисный центр.