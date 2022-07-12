Ударом беспилотника США убит лидер "Исламского государства"
Лидер террористической группировки "Исламское государство" был убит в результате атаки американского беспилотника в Сирии, сообщил Пентагон во вторник, 12 июля.
Лидер террористической группировки "Исламское государство" был убит в результате атаки американского беспилотника в Сирии, сообщил Пентагон во вторник, 12 июля.
Махер аль-Агаль был убит, когда ехал на мотоцикле. По данным Пентагона, также был серьезно ранен один из его соратников.
Базирующаяся в Великобритании группа сирийских активистов Syrian Observatory for Human Rights, подтвердила, что Агаль был убит в результате удара беспилотника.
Гражданская оборона Сирии заявила, что один человек был убит, а другой ранен в результате нападения на мотоцикл за пределами Алеппо, но не установила личности жертв.
Пять месяцев назад в ходе операции вооруженных сил США на северо-западе Сирии был ликвидирован лидер "Исламского государства" Абу Ибрагим аль-Хашеми аль-Кураши.
Официальные лица США заявили, что Кураши погиб при взрыве бомбы, чтобы избежать взятия в плен.
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