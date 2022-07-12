Ударом беспилотника США убит лидер "Исламского государства"

Махер аль-Агаль был убит, когда ехал на мотоцикле. По данным Пентагона, также был серьезно ранен один из его соратников.

Базирующаяся в Великобритании группа сирийских активистов Syrian Observatory for Human Rights, подтвердила, что Агаль был убит в результате удара беспилотника.

Гражданская оборона Сирии заявила, что один человек был убит, а другой ранен в результате нападения на мотоцикл за пределами Алеппо, но не установила личности жертв.

Пять месяцев назад в ходе операции вооруженных сил США на северо-западе Сирии был ликвидирован лидер "Исламского государства" Абу Ибрагим аль-Хашеми аль-Кураши.

Официальные лица США заявили, что Кураши погиб при взрыве бомбы, чтобы избежать взятия в плен.