Вт, 12.07.2022
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Ксения Иевлева, рыночный аналитик Latio

Ударом беспилотника США убит лидер "Исламского государства"

ФОТО: Mohammad Bash/Shutterstock.com

Лидер террористической группировки "Исламское государство" был убит в результате атаки американского беспилотника в Сирии, сообщил Пентагон во вторник, 12 июля.

Махер аль-Агаль был убит, когда ехал на мотоцикле. По данным Пентагона, также был серьезно ранен один из его соратников.

Базирующаяся в Великобритании группа сирийских активистов Syrian Observatory for Human Rights, подтвердила, что Агаль был убит в результате удара беспилотника.

Гражданская оборона Сирии заявила, что один человек был убит, а другой ранен в результате нападения на мотоцикл за пределами Алеппо, но не установила личности жертв.

Пять месяцев назад в ходе операции вооруженных сил США на северо-западе Сирии был ликвидирован лидер "Исламского государства" Абу Ибрагим аль-Хашеми аль-Кураши.

Официальные лица США заявили, что Кураши погиб при взрыве бомбы, чтобы избежать взятия в плен.

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