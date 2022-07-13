В Москве создан "собянинский полк": в него набирают наемников для войны в Украине
В Москве сформировано военное подразделение, куда набирают наемников для участия в российском вторжении в Украину, пишет "Медуза".
В Москве сформировано военное подразделение, куда набирают наемников для участия в российском вторжении в Украину, пишет "Медуза".
Как выяснило издание, подразделение называют "собянинским полком". Оно как минимум частично финансируется из бюджета Москвы.
Набор в "собянинский полк" начался 1 июля. По условиям набора, записаться могут мужчины в возрасте до 60 лет. Им обещают платить больше 200 тысяч рублей (около 3400 евро) в месяц.
Наемники сначала в течение месяца будут проходить подготовку на полигоне Мулино в Нижегородской области, а затем их отправят в Украину.
"Медуза" обратилась за комментариями в мэрию Москвы, но руководитель пресс-службы мэра и правительства Гульнара Пенькова не ответила на звонки и сообщения в соцсетях, а представитель пресс-службы правительства Александр Герасимов сказал, что не может отвечать на такие вопросы.
Сергей Собянин с начала войны в Украине почти не высказывался о вторжении, пишет издание.
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