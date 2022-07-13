Украинские военные прибыли в Латвию для обучения
В Латвию для обучения прибыло подразделение украинских военных, подтвердили в пресс-службе Минобороны.
В Латвию для обучения прибыло подразделение украинских военных, подтвердили в пресс-службе Минобороны.
По соображениям безопасности Минобороны не предоставило дополнительной информации.
Министр обороны Артис Пабрикс во вторник написал в социальной сети Twitter, что для него большая честь встретиться с украинскими солдатами во время их обучения в Латвии. Министр также опубликовал фото своей встречи на военной базе с группой из около 20 украинских военных.
Уже сообщалось, что еще до вторжения России в Украину в феврале этого года Латвия в течение нескольких лет регулярно отправляла в Украину инструкторов, которые обучали украинские вооруженные силы.
Honored to meet with these brave #UAarmy servicemen during their training in 🇱🇻 Latvia!— Artis Pabriks (@Pabriks) July 12, 2022
Our support to 🇺🇦 is permanent!#StandWithUkraine pic.twitter.com/7IzOq4w0Ae
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