Ср, 13.07.2022
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Лайма Вайкуле, эксклюзивно для RUS TVNET

Украинские военные прибыли в Латвию для обучения

Министр обороны Латвии и военные ФОТО: Artis Pabriks/Twitter

В Латвию для обучения прибыло подразделение украинских военных, подтвердили в пресс-службе Минобороны.

По соображениям безопасности Минобороны не предоставило дополнительной информации.

Министр обороны Артис Пабрикс во вторник написал в социальной сети Twitter, что для него большая честь встретиться с украинскими солдатами во время их обучения в Латвии. Министр также опубликовал фото своей встречи на военной базе с группой из около 20 украинских военных.

Уже сообщалось, что еще до вторжения России в Украину в феврале этого года Латвия в течение нескольких лет регулярно отправляла в Украину инструкторов, которые обучали украинские вооруженные силы.

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