Галерея ⟩ Раскопки в Раквере: найдена братская могила красноармейцев

Директор Военного музея Хеллар Лилль сказал Virumaa Teataja, что братская могила находилась не в том месте, где считалось изначально: "Мы предполагали, что она расположена у подножия памятника, там, где лежали оградительные камни. Но там мы ничего не нашил. Тогда археолог Арнольд Унтр начал сравнивать старые фотографии и последнее место расположения памятника. Насколько известно, на этой площадке стояли два памятника [первый раквереские школьники взорвали в конце 1940-х годов – ред.], так и выяснилось, что они все же стояли в разных местах".
Во втором месте раскопок около 14.30 нашли первые скелеты. Сколько их точно, через час еще не было известно: "Обнаружились останки 16 гробов, но во многих гробах по несколько скелетов. В этом нет ничего удивительного, поскольку эта могила служила местом перезахоронения. Погибших выкапывали и переносили со всего уезда, поэтому многих клали в один гроб".
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!