Россия нанесла ракетный удар по Запорожью; есть раненые

Как утверждают украинские официальные лица, российские войска нанесли удар двумя ракетами по территории промышленного предприятия.

После удара предприятие получило значительные повреждения.

"На месте работают все соответствующие службы, разбирают завалы. Под ними могут находиться люди", – сообщает Запорожская военная администрация.

Число пострадавших в результате обстрела Запорожья и удара по местному предприятию составило 14 человек, сообщает офис генпрокурора Украины.

Прокуратура начала расследование по статье о нарушении законов и обычаев войны (часть 1 статьи 438 УК Украины).