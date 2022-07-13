Встреча в Турции - Украина и Россия надеются разблокировать экспорт украинского зерна. Но не раньше следующей недели

Министерство инфраструктуры и Администрация морских портов Украины в последние дни объявляли, что освобождение острова Змеиный от российских войск и начало движения судов по рукаву Быстрый на севере дунайской дельты поможет увеличить экспорт украинского зерна через дунайские порты - но до довоенных объемов экспорта все равно будет еще далеко.
Министерство инфраструктуры Украины объявило во вторник, что по рукаву Быстрый к трем украинским портам на Дунае в последние дни прошли уже 16 судов. В то же время министерство отмечает, что пропускная способность открывшегося рукава - всего 4 судна в сутки.
"Мы ведем переговоры с румынскими коллегами и представителями Еврокомиссии относительно увеличения количества проходов через Сулинский канал. При этих условиях и наличии пути через рукав Быстрый мы ожидаем, что в течение недели скопление судов на рейде будет ликвидировано, и мы сможем нарастить ежемесячный экспорт зерновых на 500 тыс. тонн", - цитировала пресс-служба министерства заместителя министра Юрия Васькова.
Полмиллиона тонн - это, судя по выкладкам министерства инфраструктуры, лишь 1/11 дефицита экспортных мощностей, образовавшегося из-за войны и блокады основных морских портов Украины. В апреле, например, удалось экспортировать 2,5 млн тонн продукции, пишет министерство, тогда как месячная потребность составляет 8 млн тонн.
Перед этим украинские ведомства сообщали, что на рейде у Сулинского канала (он проходит по центру дельты Дуная, по территории Румынии) в Черном море скопились, ожидая входа в Дунай, 130 судов.
Об упрощении таможенного контроля
Андрей Захаров, корреспондент Би-би-си
Накануне, 12 июля, группа депутатов от фракции "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" внесла в Госдуму законопроект об упрощении таможенного контроля для провоза грузов на оккупированные территории Украины, включая самопровозглашенные ДНР и ЛНР. В текст законопроекта они обозначены сложным эвфемизмом "территории, примыкающие к районам проведения специальной военной операции".
Как ранее рассказывала Би-би-си, основной маршрут вывоза украинского зерна с оккупированных частей Запорожской и Херсонских областей - сухопутный: сотни зерновозов в ежедневном режиме курсируют между материковой Украиной и аннексированным Крымом.
При этом таможенный контроль на административной границе в районе Армянска сохраняется, хотя Россия по факту контролирует обе территории. Из-за этого зерновозы могут стоять в очереди до суток, а сама очередь прекрасно видна на спутниковых снимках.
Депутаты предлагают применять для товаров, которые завозятся в Россию с оккупированных территорий Украины, нормы Евразийского экономического союза: они более мягкие и, например, не всегда требуют тщательного досмотра. В качестве объяснения, зачем это делать, они указывают, что на административных границах подолгу стоят гуманитарные грузы, а фермеры, которые везут свой урожай, терпят убытки.
Би-би-си рассказывала, что часть зерна, которое вывозится с оккупированных территорий, забирается у фермеров без какой-либо оплаты - как правило, у тех, которые отказались сотрудничать с российскими властями. Часть фермеров продает урожай, не имея возможности вывезти его куда-либо еще, однако сделки происходят по ценам, ниже рыночных.
8 октября 2021 года власти России внесли корреспондента Би-би-си Андрея Захарова в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента. 17 января 2022 года этот статус был приостановлен по решению суда до окончания процесса по поданному Андреем иску.