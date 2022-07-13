Встреча в Турции - Украина и Россия надеются разблокировать экспорт украинского зерна. Но не раньше следующей недели

Эту версию косвенно подтверждает заявление генсека ООН, который после переговоров сказал, что стороны сделали "важный и существенный шаг", однако пока не достигли согласия. "Будем надеяться, что на следующей неделе мы сможем получить окончательное соглашение, - сказал Гутерриш. - Но, как я уже говорил, все заинтересованные стороны еще должны проявить много доброй воли и заинтересованности".

Турецкий министр обороны Хулуси Акар подтвердил, что на следующей неделе в Турции снова состоятся переговоры между всеми делегациями, и если будет достигнут консенсус, они завершатся подписанием договора. "Мы надеемся, что проблема с зерном и продовольствием будет решена как можно быстрее. Мы думаем, что окончательное соглашение будет достигнуто на следующей неделе", - сказал глава турецкого оборонного ведомства.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в опубликованном в среду интервью испанской газете El Pais сказал, что стороны уже близки к соглашению. "Украина готова экспортировать свое зерно на международный рынок. Мы находимся в двух шагах от достижения соглашения с Россией, в завершающей фазе, и сейчас все зависит от России. Если они действительно захотят, скоро начнется экспорт зерна," - сказал Кулеба.

По его мнению, Россия тоже заинтересована в разблокировании зернового экспорта, так как хочет показать странам Африки и Азии, что заботится о них. В то же время Кулеба не исключает, что Россия может прервать переговоры.

В порту Одессы с началом войны застряло много торговых судов из разных стран ФОТО: Reuters

Российское государственное агентство РИА Новости пишет, ссылаясь на "дипломатический источник", что надежды на договоренность довольно велики. По сведениям разных изданий, Россия выдвигает на переговорах требования, связанные с санкциями против нее и не имеющие прямого отношения к экспорту зерна.

Фундаментальная причина остановки экспорта зерна - это развязанная Россией война, но что касается непосредственно блокады черноморских портов, тут стороны сваливают вину друг на друга. Украина обвиняет Россию в блокаде, россияне возражают, что это украинцы заминировали проходы к портам, украинцы возвращают обвинения, говоря, что у них нет гарантий, что если в минных заграждениях появятся проходы, ими не воспользуется российский флот.

План, который обсуждают стороны

По информации агентства Рейтер, полученной от дипломатов, стороны обсуждают следующую схему: украинские морские силы будут сопровождать суда с зерном через минные поля, Россия обязуется не нападать во время проводки судов, а Турция при поддержке ООН займется досмотром идущих в Одессу судов, чтобы не допустить провоза на них оружия - этого требует Россия. Сведения, что речь идет именно о такой схеме, также подтверждают источники Би-би-си.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорит, что стороны - "в двух шагах" от разблокирования морского экспорта украинского зерна ФОТО: Reuters