Чт, 14.07.2022
Многие страны поняли, что им надо диверсифицировать связи и разложить яйца по разным корзинам, Россия - одна из таких корзин. Мерисса Хурма, директор Ближневосточной программы Центра Вудро Вильсона
Мерисса Хурма, директор Ближневосточной программы Центра Вудро Вильсона

Ziedot.lv: уменьшаются суммы пожертвований на поддержку Украины

Фонд Ziedot.lv ФОТО: Una Kupruka/LETA

В последнее время суммы пожертвований жителей Латвии на поддержку Украины уменьшились, хотя количество жертвователей осталось прежним, сообщила агентству ЛЕТА представитель благотворительной организации Ziedot.lv Илзе Ошане.

По ее словам, видно, что общество уже привыкло к войне на Украине. При этом каждый день в благотворительную организацию поступают просьбы как от защитников Украины, так и из прифронтовых районов, жителям которых не хватает еды.

Помощь очень нужна Украине, и она будет нужна еще долго, поэтому Ziedot.lv призывает и в будущем участвовать в программах поддержки Украины.

"Суммы на поддержку Украины больше, потому что идет война, но нельзя сказать, что сейчас люди жертвуют меньше, чем раньше, на поддержку тяжелобольных детей, взрослых и животных в Латвии", - сказала Ошане.

За первые 13 дней этого месяца на портале Ziedot.lv в режиме онлайн пожертвовано более 115 000 евро, что свидетельствует о высокой активности жертвователей. Жители жертвуют как на местные нужды, например, онкологическим больным, тяжелобольным детям, так и на поддержку Украины.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Последние новости

НАВЕРХ
Back