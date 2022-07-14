Ziedot.lv: уменьшаются суммы пожертвований на поддержку Украины

По ее словам, видно, что общество уже привыкло к войне на Украине. При этом каждый день в благотворительную организацию поступают просьбы как от защитников Украины, так и из прифронтовых районов, жителям которых не хватает еды.

Помощь очень нужна Украине, и она будет нужна еще долго, поэтому Ziedot.lv призывает и в будущем участвовать в программах поддержки Украины.

"Суммы на поддержку Украины больше, потому что идет война, но нельзя сказать, что сейчас люди жертвуют меньше, чем раньше, на поддержку тяжелобольных детей, взрослых и животных в Латвии", - сказала Ошане.

За первые 13 дней этого месяца на портале Ziedot.lv в режиме онлайн пожертвовано более 115 000 евро, что свидетельствует о высокой активности жертвователей. Жители жертвуют как на местные нужды, например, онкологическим больным, тяжелобольным детям, так и на поддержку Украины.