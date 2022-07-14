Галерея ⟩ Премьер-министр Эстонии Кая Каллас подала президенту заявление об отставке

В четверг, 14 июля, Каллас официально сообщила президенту и правительству о своем решении уйти в отставку по собственному желанию. Вместе с премьер-министром в отставку уйдет все правительство.

В то же время Каллас предложила председателю Рийгикогу созвать завтра внеочередное заседание, на котором она попросит мандат для своей новой правительственной коалиции с "Отечеством" и Социал-демократической партией и представит новое коалиционное соглашение.

"Наше правительство приступило к управлению государством в сложное время, которое включало в себя пандемию COVID-19, нападение России на Украину и энергетический кризис. Несмотря на сложное время, мы сделали много хороших и больших вещей, усилив Эстонию и поддержав людей", - сказала Каллас о работе прежнего правительства.

"Во время пандемии мы сохранили общество открытым, а дети смогли ходить в школу. Мы помогли людям справиться с высокими ценами на энергоносители, инвестировали миллиард евро в усиление обороноспособности Эстонии, добились усиления восточного крыла НАТО и много поддерживали Украину. Также мы претворили в жизнь объединение Департамента полиции и погранохраны и Сил обороны, о чем прежде лишь говорили десятилетиями. Я благодарна министрам, с которыми мы вместе управляли государством в течение полутора лет. Эстония была в хороших руках", - сказала она.