Чт, 14.07.2022
Многие страны поняли, что им надо диверсифицировать связи и разложить яйца по разным корзинам, Россия - одна из таких корзин. Мерисса Хурма, директор Ближневосточной программы Центра Вудро Вильсона
Мерисса Хурма, директор Ближневосточной программы Центра Вудро Вильсона

Екабпилс: мужчина пытался сдать бутылки с поддельными этикетками

Таромат. Иллюстративное фото ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Во вторник, 12 июля, сотрудники правоохранительных органов Екабпилса задержали мужчину, который пытался сдать бутылки с поддельными символами депозитной системы на этикетках у автомата уличного киоска депозитной системы,  сообщила порталу представитель Государственной полиции Даце Калниня.

Около 12:00 сотрудники службы безопасности магазина, наблюдая в видеокамеры за действиями у уличного киоска депозитной системы в Екабпилсе, на улице Бривибас, заметили, что мужчина пытается сдать бутылки с белыми бумажными наклейками на этикетках. Прибывшие на место сотрудники службы безопасности установили, что мужчина сдал и пытался сдать еще бутылки, на оригинальной этикетке которых не было знака депозита, но были белые бумажные наклейки с символом латвийского депозита и штрих-кодом.

Виновник мошеннических действий был немедленно задержан, а на место происшествия охранники вызвали сотрудников Государственной полиции.

Мужчина 1956 года рождения во время досмотра заявил полиции, что купил наклейки на улице у неизвестного лица, заплатив за 70 наклеек 1,20 евро.

Человек подготовил 16 бутылок для сдачи в таромат. Представитель полиции подчеркивает, что мужчина признал свою вину и ранее не попадал в поле зрения полиции в связи с уголовными правонарушениями.

Полиция продолжает выяснять обстоятельства произошедшего и обращает внимание на то, что согласно статье 180 Уголовного кодекса мошенничество в мелком размере может наказываться лишением свободы на срок до одного года либо испытательным надзором, общественными работами или денежным штрафом.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Последние новости

НАВЕРХ
Back