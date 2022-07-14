Подготовка к новой волне Covid-19: правительство утвердило план Минздрава

Как отмечает Минздрав, на основе прогнозов и прежнего опыта Европейского центра профилактики и контроля заболеваний возможны три наиболее реальных сценария распространения Covid-19 - начиная с сезонного инфицирования, что характерно для омикрон-штамма, и заканчивая неконтролируемым распространением инфекции с существенной угрозой для общества и здравоохранения, что характерно для дельта-штамма.

Для каждого сценария планируются соответствующие меры - обеспечение медицинских услуг, тестирование, вакцинация, выявление контактных лиц, домашний карантин и введение мер безопасности.

Например, при наиболее легком сценарии доступность услуг здравоохранения существенно ограничивать не планируется, а лечение пациентов и наблюдение в основном будут проводить семейные врачи.

В соответствии с этими сценариями разработано также несколько планов вакцинации - от необходимости вакцинировать только группы риска до обширной вакцинации населения в случае появления новых разновидностей вируса, против которых ранее приобретенный иммунитет действовать не будет.

Например, при наиболее благоприятном сценарии вакцинацию планируется проводить в практиках семейных врачей и прививочных кабинетах лечебных учреждений, прививая до 65 000 человек в неделю. В свою очередь при интенсивном распространении инфекции вакцинацией планируется охватить до 100 000 человек в неделю, проводя вакцинацию во всех лечебных учреждениях и открыв центры вакцинации.

Чтобы уменьшить влияние возможной вспышки осенью и необходимость введения мер безопасности, Минздрав рекомендует отраслевым министерствам, предпринимателям и другим организациям своевременно провести подготовительные мероприятия - быть готовыми к введению режима ношения масок и респираторов, тестированию работников и клиентов и т.д.

Если же реализуется самый тяжелый сценарий, необходимо быть готовыми к удаленной работе и удаленному оказанию услуг.

Планируется, что вакцинация от Covid-19 пожилых людей и групп риска начнется уже с сентября.

Для обеспечения готовности системы здравоохранения к осенней вспышке правительство поддержало просьбу Минздрава перенаправить на упомянутые меры 20 млн евро из ранее предоставленного финансирования для борьбы с Covid-19. Из них 6,5 млн евро предназначены для семейных врачей.