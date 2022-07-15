Пт, 15.07.2022
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Максим Галкин, российский артист

В Польше обнаружены массовые захоронения времен Второй мировой

Концлагерь. Иллюстративное фото ФОТО: Jürgen Ritter via www.imago-images.de

Институт национальной памяти Польши обнаружил на территории страны два массовых захоронения времен Второй мировой войны, передает "Медуза".

Как на пресс-конференции рассказал глава организации Кароль Навроцкий, захоронения обнаружили в лесу недалеко от бывшего концлагеря "Дзялдово" (другое название - "Зольдау") севернее Варшавы.

Эксперты заявили, что в братских могилах покоятся останки не менее восьми тысяч человек. Специалисты сделали такой вывод на основании того, что всего было обнаружено более 17 тонн пепла.

Сотрудники института также высказали уверенность, что в ближайших к месту находки лесах можно найти и другие братские могилы.

Концентрационный лагерь "Дзядлово" был построен в 1939 году и работал на протяжении всей оккупации Польши нацистами. Считается, что там погибли до 30 тысяч человек. Институт национальной памяти приступил к расследованию деятельности лагеря в 2019 году. Поиск захоронений осложнялся тем, что весной 1944 года нацисты эксгумировали останки погибших и сожгли их с целью скрыть следы массовых убийств.

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