В Польше обнаружены массовые захоронения времен Второй мировой
Институт национальной памяти Польши обнаружил на территории страны два массовых захоронения времен Второй мировой войны, передает "Медуза".
Институт национальной памяти Польши обнаружил на территории страны два массовых захоронения времен Второй мировой войны, передает "Медуза".
Как на пресс-конференции рассказал глава организации Кароль Навроцкий, захоронения обнаружили в лесу недалеко от бывшего концлагеря "Дзялдово" (другое название - "Зольдау") севернее Варшавы.
Эксперты заявили, что в братских могилах покоятся останки не менее восьми тысяч человек. Специалисты сделали такой вывод на основании того, что всего было обнаружено более 17 тонн пепла.
Сотрудники института также высказали уверенность, что в ближайших к месту находки лесах можно найти и другие братские могилы.
Концентрационный лагерь "Дзядлово" был построен в 1939 году и работал на протяжении всей оккупации Польши нацистами. Считается, что там погибли до 30 тысяч человек. Институт национальной памяти приступил к расследованию деятельности лагеря в 2019 году. Поиск захоронений осложнялся тем, что весной 1944 года нацисты эксгумировали останки погибших и сожгли их с целью скрыть следы массовых убийств.
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