"Я благодарна этой стране, но...": блогер из Украины Соня Стужук о пребывании в Латвии

Соня Стужук отвечала в сторис на вопросы подписчиков.

Популярный инфлюэнсер, за которым следят 5,2 миллиона человек, признается:

"Я очень люблю своего мужчину, люблю все, что с ним связано. В том числе Ригу и Латвию. Я благодарна этой стране за возможность быть здесь и чувствовать себя относительно комфортно".

Она продолжает: "Но я не чувствую, что это мой дом.

Страна маленькая, города небольшие и относительно спокойные (по сравнению с Украиной и Киевом). Погода слишком влажная и прохладная для меня. Нет привычной инфраструктуры и комфорта".

Точные причины воссоединения с возлюбленным Антоном она не назвала, лишь отметила, что со временем подписчики все поймут. Также девушка рассказала, что ее молодой человек не пользуется соцсетями, и пообещала в будущем познакомить своих подписчиков с избранником ближе в сторис.

Напомним, 25 июня в Instagram-аккаунте Сони Стужук появилось видео, на котором она рассказала, что расстается с возлюбленным. "8 месяцев, отношения на расстоянии. Киев, Рига, Киев, Рига, Киев, Львов, Буковель, Рига, Дубай и снова Рига… Я уезжала от войны, но в Латвию - чтобы быть вместе. За 8 месяцев - маленькая жизнь и очень много пережито.

Я не понимаю, как можно расставаться со словами "Я люблю тебя очень сильно и, возможно, буду жалеть об этом всю жизнь".

В октябре 2020 года украинский инфлюэнсер, фитнес-энтузиаст и отец троих детей Дмитрий Стужук скончался от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Его вдова София Стужук, также известный блогер, нашла новую любовь - мужчину из Риги. После нападения России на Украину она переехала в Латвию.