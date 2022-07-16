Как служат эстонцы? Об интеграции, дедовщине и призывниках на К-9

Тем не менее это не означает, что такой угрозы нет, может произойти какое-то недоразумение, пакость и прочее, поэтому к этому нужно быть готовым, и нельзя к этому относиться легкомысленно, добавил эксперт.

"Тотальная оборона" Эстонии. Об участии в обороне каждого гражданина

Помимо призывников и резервистов Захаров указал на наличие в Эстонии "второго слоя" защиты, то есть территориальной обороны. "В принципе, наша государственная оборона Кайтселийт в переводе с эстонского звучит как "тотальная оборона". У нас, по сути, каждый гражданин так или иначе участвует в обороне. То есть лишь маленькая часть этих людей должна стоять в поле с оружием в руках, но спасатели, полицейские, волонтеры предприятия - мы опираемся на вклад каждого гражданина. (...) Недавно мы приняли решение, что увеличим силы территориальной обороны вдвое, доведя штатное расписание до 20 000 человек. То есть, таким образом, у нас штат военного времени - 36 000 человек, и плюс мы рассчитываем на помощь союзников".

По словам Захарова, на данный момент в Союзе обороны (Кайтселийт) около 27 000 добровольцев, 10 000 из которых могут занимать позиции с оружием. Именно их число хотят увеличить вдвое за счет подготовленных резервистов не из горячего резерва: "Мы сейчас будем проводить дополнительное переобучение этих людей. И в течение двух лет мы собираемся укомплектовать условно дополнительное подразделение, задача которого будет заключаться исключительно в территориальной обороне. То есть они разгружают и высвобождают руки маневренным подразделениям, которые оснащены тяжелым вооружением, БМП, танками, самоходными артиллерийскими установками, артиллерией и так далее".

Об интеграции и дедовщине в эстонской армии

Как в эстонской армии обстоят дела с теми, для кого родной язык русский? Захаров говорит, что вооруженным силам важен каждый человек. "Такие люди есть, их около 20%. Как правило, они являются продуктом нашей системы образования. Что мы делаем в этом случае? Как эти ребята приходят, сразу идут на курсы эстонского языка. И практика показывает, что люди, которые вообще ничего не знали, по-эстонски говорили только "Здравствуйте", "До свидания", под конец начинают понимать и общаться.

Я бы отметил еще одну вещь. Опять-таки русскоязычное население сосредоточено компактно в определенных регионах, и эстонцы так же - они зачастую, знаете, как два параллельных мира, не соприкасаются.

И в армии бывает действительно забавно, что русскоязычные и эстонцы впервые друг друга видят и впервые друг с другом взаимодействуют по-серьезному, как в школе, как в классе.

И они получают вообще первое впечатление и соприкосновение с государством. То есть это не наша функция вообще. Наша функция - быть готовыми защищать с оружием в руках нашу страну. Но тем не менее я бы сказал, что Силы обороны показывают неплохие результаты на интеграционном поприще".

Ответил эксперт и на вопросы о проблеме неуставных отношений, или проще говоря - дедовщине в эстонской армии.

"Нет предпосылок для дедовщины, у нас не двухлетняя служба, где есть вот эти старички, молодняк и так далее. Ребята все приходят плюс-минус на одинаковых условиях.

Плюс, несмотря на то, что у нас призывная служба, больше половины приходят добровольно. И мы настаиваем на том, и говорим людям - слушайте, это вам нужно, это ваше образование, это ваши навыки. А сейчас, условно говоря, в части можно после шести выйти в город. Нет никаких карантинов, можно сидеть в свободное время в телефоне и так далее. Условно говоря, это граждане, которые, как и на гражданке, являются соседями. И, разумеется, могут появляться какие-то неуставные отношения, которые пресекаются на корню, потому что нам это не нужно. Нам нужна здоровая атмосфера в коллективе".

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