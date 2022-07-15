Даугавпилсская дума оспорила в КС закон о демонтаже памятников, прославляющих тоталитарные режимы

По мнению Даугавпилсского самоуправления, часть вторая статьи 4, части вторая и пятая статьи 5, а также часть первая статьи 8 данного закона не соответствуют статьям 1 и 101 Конституции Латвии.

Самоуправление считает, что, поручая ему демонтировать объекты, специально определенные Кабинетом министров, государство вмешивается в автономную функцию самоуправления "заботиться о благоустройстве своей административной территории", которая предусмотрена пунктом 2 части 1 статьи 14 закона о самоуправлениях.

Даугавпилсское самоуправление в соответствии со своей автономной функцией по благоустройству своей административной территории уже демонтировало памятники, возведенные в советское время, не имеющие художественной ценности и отражающие идеологию советского времени, согласно своему решению от 3 сентября 1992 года.

По мнению Даугавпилсской думы, другие объекты в Даугавпилсе, находящиеся в хорошем техническом состоянии и поддерживаемые с момента восстановления независимости, а один из объектов даже был отремонтирован, не прославляют советскую власть, а посвящены памяти о погибших на войне.

В качестве еще одного аргумента самоуправление отмечает, что при принятии закона самоуправлению не было предоставлено право участвовать в принятии решения и даже право быть выслушанным.

Даугавпилсская городская дума считает, что часть первая статьи 8 оспариваемого закона прямо и явно противоречит принципу финансовой автотомии самоуправлений, а также частям 1 и 2 статьи 9 Европейской хартии о местных самоуправлениях.

В соответствии с этими нормами законодатель, ставя перед самоуправлением задачу по демонтажу объектов, также должен предусмотреть соответствующее финансирование. Законодатель поручил самоуправлениям на 50% оплатить расходы из своего бюджета. Это крупные средства, которые в бюджете самоуправления не предусмотрены.