Экс-глава "Открытой России" Пивоваров осужден на 4 года колонии

Ленинский районный суд Краснодара приговорил бывшего главу "Открытой России" Андрея Пивоварова к 4 годам колонии общего режима по делу о "нежелательной организации" (ст. 284.1 УК). Об этом в пятницу, 15 июля, сообщил адвокат Сергей Бадамшин, добавив, что Пивоварова также на восемь лет лишили права заниматься общественно-политической деятельностью, в том числе с использованием интернета.

Прокурор просил осудить Пивоварова на пять лет. Свою вину подсудимый не признал, объясняя уголовное преследование предстоящими выборами в Госдуму, в которых он собирался принять участие. "Что бы мне ни вынесли, я остаюсь свободным человеком сегодня", - заявил Андрей Пивоваров перед оглашением приговора, согласно Telegram-каналу, который ведет его команда.

Защита намерена обжаловать приговор.

Дело о "нежелательной организации"

Пивоваров был задержан 31 мая в петербургском аэропорту Пулково, когда уже сел в самолет, который должен был вылететь в Польшу. Впоследствии стало известно, что в отношении Пивоварова возбуждено уголовное дело по обвинению в сотрудничестве с "нежелательной организацией" - "Открытой Россией".

Поводом стал репост Пивоварова в Facebook, сделанный им предположительно годом ранее. После обыска в петербургской квартире политика этапировали в Краснодар, где он был арестован.

К моменту задержания Пивоваров уже не работал в "Открытой России" - 27 мая организация сообщила о самоликвидации, чтобы защитить сторонников от возможного уголовного преследования по статье 284.1 УК РФ.