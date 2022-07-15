Референдум о вступлении Запорожской области в Россию может состояться осенью
"Референдум" о присоединении к России планируется провести в оккупированной Россией Запорожской области, сообщает "Медуза".
"Референдум" о присоединении к России планируется провести в оккупированной Россией Запорожской области, сообщает "Медуза".
Глава временной администрации региона Евгений Балицкий, который был назначен российскими военными, заявил, что голосование о вхождении региона в состав России пройдет "в первой декаде сентября".
В конце июня подобный "референдум" объявила и пророссийская администрация Херсонской области. Но тогда дата так и не была назначена.
Ранее "Медуза" сообщала, что захваченные Россией территории Херсона и Запорожья вместе с самопровозглашенными "народными республиками" Луганска и Донецка войдут в новый федеральный округ России.
По имеющейся у "Медузы" информации, "референдумы" на всех оккупированных территориях могут состояться 11 сентября. В этот день также может состояться "референдум" в захваченном Россией грузинском регионе Южная Осетия.
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