Референдум о вступлении Запорожской области в Россию может состояться осенью

Глава временной администрации региона Евгений Балицкий, который был назначен российскими военными, заявил, что голосование о вхождении региона в состав России пройдет "в первой декаде сентября".

В конце июня подобный "референдум" объявила и пророссийская администрация Херсонской области. Но тогда дата так и не была назначена.

Ранее "Медуза" сообщала, что захваченные Россией территории Херсона и Запорожья вместе с самопровозглашенными "народными республиками" Луганска и Донецка войдут в новый федеральный округ России.

По имеющейся у "Медузы" информации, "референдумы" на всех оккупированных территориях могут состояться 11 сентября. В этот день также может состояться "референдум" в захваченном Россией грузинском регионе Южная Осетия.