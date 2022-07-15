Пт, 15.07.2022
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Александр Мищенко, посол Украины в Латвии

Фото ⟩ В Эстонии в сети рыбака попался 170-сантиметровый сом

15-летний сом попался в сети примерно в пяти километрах от порта Валма   По словам рыбака Юлара Кони, поймать сома в озере Выртсъярв удается очень редко, потому что этот вид обычно предпочитает реки озерам, сообщает Rus.Postimees.

Поскольку сом относится к охраняемым видам второй категории, после поимки его следовало отпустить. К сожалению, рыба, пойманная Кони, уже встретила свой конец, поэтому рыбак назвал это отчасти удачным и отчасти несчастным случаем. Он полагает, что рыба заплыла в ловушку и на смогла выбраться из-за ветров и штормов последних дней.

Кони рыбачит последние 20 лет, но такого экстраординарного случая не помнит. Насколько известно рыбаку, это самая крупная рыба, пойманная ловушками в Выртсъярве. "Вы не увидите такой рыбы в ближайшие 40 или 50 лет", — заявил он.

По словам рыбака, поймать гигантскую рыбу никогда не было его мечтой. "Мы просто делаем свою работу", — сказал Кони.

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