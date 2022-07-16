Украина обвинила крупные западные банки в "помощи Путину"

Как сообщает издание, советник президента Украины Олег Устенко направил соответствующее письмо в американские компании - JPMorgan Chase, Citigroup, британскую HSBC и французскую Credit Agricole.

В своих заявлениях советник сообщил, что предоставляя кредиты компаниям, которые занимаются поставками российской нефти, банки "продлевают войну". Усенко пригрозил финансовым организациям, что они не будут допущены к участию в послевоенном восстановлении Украины.

В интервью The Financial Times Устенко отметил, что украинские спецслужбы собирают информацию о подобном сотрудничестве с Россией, а после окончания войны Минюст Украины будет обращаться по этому поводу в Международный уголовный суд (МУС).

"С моей точки зрения, они совершают военные преступления, потому что помогают режиму Путина этим особенным образом и поддерживают режим", - сказал Устенко ,

отметив, что Россия использует доходы от нефти и газа для поддержки военных действий.

JPMorgan в ответ на запрос газеты сообщил, что играет активную роль в применении западных санкций. Citigroup и Credit Agricole повторили заявления о сворачивании деятельности в России, HSBC отказался от комментариев.