Фото ⟩ Виторган оригинально закупился в латвийском магазине

Судя по интерьеру, это мог быть магазин Rimi.

На кадре видно, что в тележке у Эммануила Виторгана кроме продуктов находились и дочери - Этель и Клара.

"Всем удачных покупок", - написал артист на фото, отметив супругу Ирину.

ФОТО: сторис Facebook, Эммануил Виторган

Напомним, уже около 15 лет Эммануил Гедеонович живет в Юрмале. Его супруга Ирина - урожденная юрмалчанка. На латвийском курорте у знаменитой четы дом, а потому когда Виторгана видят в городе - это никого не удивляет.

Эммануил Виторган и Ирина Млодик официально поженились в 2003 году. Пара воспитывает двух дочерей - Клару и Этель. У Эммануила Гедеоновича есть дочь и сын от предыдущих браков.