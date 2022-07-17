Вс, 17.07.2022
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Фото ⟩ Виторган оригинально закупился в латвийском магазине

Недавно Эммануил Виторган разместил в соцсети видео с дочерьми. Геолокацию он не ставил, но среди хештегов есть слово "море", что служит намеком на Юрмалу. Теперь актер поделился в сторис кадром, который, похоже, был сделан в латвийском магазине. 

Судя по интерьеру, это мог быть магазин Rimi.

На кадре видно, что в тележке у Эммануила Виторгана кроме продуктов находились и дочери - Этель и Клара. 

"Всем удачных покупок", - написал артист на фото, отметив супругу Ирину. 

ФОТО: сторис Facebook, Эммануил Виторган

Напомним, уже около 15 лет Эммануил Гедеонович живет в Юрмале. Его супруга Ирина - урожденная юрмалчанка. На латвийском курорте у знаменитой четы дом, а потому когда Виторгана видят в городе - это никого не удивляет.

Эммануил Виторган и Ирина Млодик официально поженились в 2003 году. Пара воспитывает двух дочерей - Клару и Этель. У Эммануила Гедеоновича есть дочь и сын от предыдущих браков.

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