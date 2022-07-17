Вс, 17.07.2022
Сегодня наши сердца обливаются кровью, а глаза полны слез, потому что наша многотысячная семья потеряла одного из своих. Наибольшую ярость и боль вызывает то, что это маленький, ни в чем не виноватый ребенок. Наш малыш. Наша маленькая Лиза. Всеукраинская благотворительная организация "Даун Синдром"
Всеукраинская благотворительная организация "Даун Синдром"

Работа телефона NMPD восстановлена

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Во второй половине дня в воскресенье, 17 июля, была восстановлена работа телефона Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) 113, сообщает NMPD.

Связь по телефону 113 восстановлена, NMPD работает в стандартном режиме.

NMPD также напоминает, что по номеру 113 следует звонить в ситуациях, когда жизни человека угрожает опасность и для получения помощи решающее значение имеют минуты.

Как сообщалось, в воскресенье около полудня наблюдались нарушения в системе приема вызовов Службы неотложной медицинской помощи (NMPD).

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