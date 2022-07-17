Работа телефона NMPD восстановлена
Во второй половине дня в воскресенье, 17 июля, была восстановлена работа телефона Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) 113, сообщает NMPD.
Во второй половине дня в воскресенье, 17 июля, была восстановлена работа телефона Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) 113, сообщает NMPD.
Связь по телефону 113 восстановлена, NMPD работает в стандартном режиме.
NMPD также напоминает, что по номеру 113 следует звонить в ситуациях, когда жизни человека угрожает опасность и для получения помощи решающее значение имеют минуты.
Как сообщалось, в воскресенье около полудня наблюдались нарушения в системе приема вызовов Службы неотложной медицинской помощи (NMPD).
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