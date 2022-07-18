Прогноз Василисы Володиной на неделю с 18 по 24 июля: жестковато, но дальше - еще суровее!

- Венеру, переходящую в Рак, используем как повод нежнее общаться с близкими.
- Ингрессия Меркурия в Лев даст возможность блеснуть эрудицией и красноречием, а также завести выгодные связи.
- В начале недели (Меркурий и Солнце противостоят Плутону) живая человечность может пасовать перед натиском судьбоносных обстоятельств или чужой грубой силы.
Сопротивление бесполезно и, возможно, бессмысленно. Не дайте втянуть себя в разборки или конфликт, компромисс невозможен.
- ⠀К выходным станет полегче.
Овен – с трудом продирается через громадье планов.
Телец – обстановка меняется на более задушевную.
Близнецы – говорите громче, вас не слышно! А! Теперь уже слышно!
Рак – погружается в денежные хлопоты.
Лев – готовьтесь выступить с показательной программой, давно пора продемонстрировать себя.
Дева – и боится, и втайне страстно жаждет приключений, делая вид "моя хата с краю".
Весы – на работе полезнее всего образ кисейной барышни или Душечки.
Скорпион – тишь да гладь.
Стрелец – снова тянет в дальние дали. Надо реализовать!
Козерог – не гнобите ближнего своего, да не гнобимы будете.
Водолей – займитесь вплотную вопросами на стыке здоровья и внешности.
Рыбы – творческое напряжение и умение выделяться из толпы пойдут на пользу.
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!