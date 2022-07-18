Прогноз Василисы Володиной на неделю с 18 по 24 июля: жестковато, но дальше - еще суровее!

Венеру, переходящую в Рак, используем как повод нежнее общаться с близкими .

. Ингрессия Меркурия в Лев даст возможность блеснуть эрудицией и красноречием , а также завести выгодные связи .

, а также . В начале недели (Меркурий и Солнце противостоят Плутону) живая человечность может пасовать перед натиском судьбоносных обстоятельств или чужой грубой силы. Сопротивление бесполезно и, возможно, бессмысленно. Не дайте втянуть себя в разборки или конфликт, компромисс невозможен. ⠀К выходным станет полегче.

По знакам так:

Овен – с трудом продирается через громадье планов.

Телец – обстановка меняется на более задушевную.

Близнецы – говорите громче, вас не слышно! А! Теперь уже слышно!

Рак – погружается в денежные хлопоты.

Лев – готовьтесь выступить с показательной программой, давно пора продемонстрировать себя.

Дева – и боится, и втайне страстно жаждет приключений, делая вид "моя хата с краю".

Весы – на работе полезнее всего образ кисейной барышни или Душечки.

Скорпион – тишь да гладь.

Стрелец – снова тянет в дальние дали. Надо реализовать!

Козерог – не гнобите ближнего своего, да не гнобимы будете.

Водолей – займитесь вплотную вопросами на стыке здоровья и внешности.

Рыбы – творческое напряжение и умение выделяться из толпы пойдут на пользу.

⠀