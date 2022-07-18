Пн, 18.07.2022
Оружие - это ответ на те вопросы, которые подкидывает нам жизнь, когда рядом нет никого, кто мог бы помочь. Пост офицера, возможно, убившего жену
Пост офицера, возможно, убившего жену
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  • Прогноз Василисы Володиной на неделю с 18 по 24 июля: жестковато, но дальше - еще суровее!

Прогноз Василисы Володиной на неделю с 18 по 24 июля: жестковато, но дальше - еще суровее!

"Неделя (18-24 июля), откровенно говоря, жестковата, чтобы отпускать шутки и заигрывать с читателем. Но следующая - еще более сурова, а там и август боевой..." - предупредила известный российский астролог Василиса Володина на своей странице в Instagram и призвала подписчиков "искать что-то хорошее в каждом дне. Не дожидаясь наступления рая на Земле".

  • Венеру, переходящую в Рак, используем как повод нежнее общаться с близкими.
  • Ингрессия Меркурия в Лев даст возможность блеснуть эрудицией и красноречием, а также завести выгодные связи.
  • В начале недели (Меркурий и Солнце противостоят Плутону) живая человечность может пасовать перед натиском судьбоносных обстоятельств или чужой грубой силы.

Сопротивление бесполезно и, возможно, бессмысленно. Не дайте втянуть себя в разборки или конфликт, компромисс невозможен.

  • К выходным станет полегче.

По знакам так:

Овен – с трудом продирается через громадье планов.

Телец – обстановка меняется на более задушевную.

Близнецы – говорите громче, вас не слышно! А! Теперь уже слышно!

Рак – погружается в денежные хлопоты.

Лев – готовьтесь выступить с показательной программой, давно пора продемонстрировать себя.

Дева – и боится, и втайне страстно жаждет приключений, делая вид "моя хата с краю".

Весы – на работе полезнее всего образ кисейной барышни или Душечки.

Скорпион – тишь да гладь.

Стрелец – снова тянет в дальние дали. Надо реализовать!

Козерог – не гнобите ближнего своего, да не гнобимы будете.

Водолей – займитесь вплотную вопросами на стыке здоровья и внешности.

Рыбы – творческое напряжение и умение выделяться из толпы пойдут на пользу.

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