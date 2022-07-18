Пн, 18.07.2022
Многие же говорят: "А я вот не боюсь, даже если на фронт придется идти". Да я тоже не боюсь и давно бы уже там был, если бы не дети. Мы заводили их не для войны и не для того, чтобы моя жена одна с ними выживала непонятно как. Антон, украинский беженец, отец
Антон, украинский беженец, отец

Онкологическим пациентам предлагается поддержка и консультации

ФОТО: Shutterstock

Благотворительная организация ParDzīvo" ("ПроЖить") приглашает онкологических пациентов получить поддержку как от других онкобольных, так и от специалистов разных сфер, которые бесплатно дают консультации по важным вопросам, возникающим при лечении и реабилитации онкозаболеваний.

Также приглашаются к сотрудничеству эксперты, которые могут провести лекции на актуальные или интересные для онкопациентов темы, и мастера - для проведения мастер-классов самых разных направлений, сообщила представитель организации Оксана Канивец.

Созданная в 2018 году для группы поддержки людей, столкнувшимся с онкологическим заболеванием, ParDzīvot курировалась психологическим центром Vitality. В 2021 году группа получила статус общества, а в мае 2022 года ParDzīvot стала благотворительной организацией. В благотворительной организации ParDzīvot на данный момент принимают участие более 110 онкопациентов.

Пациенты, участники группы ParDzīvot, поддерживают друг друга, делятся своим опытом лечения, информацией и отзывами. Для них проводятся встречи с разными специалистами: психологами, церковнослужителями, реабилитологами, дерматологами, диетологами, йогами, физиотерапевтами и др. Проходят также мастер-классы по арт-терапии, керамике, рисованию, флористике, изготовлению свечей, что дает возможность онкопациентам - особенно тем, кто получает инвалидность и не может вернуться в бывшую профессию - найти потенциал в другой сфере деятельности. Также оказывается ежедневная информационная и эмоционально-психологическая поддержка в чатах. Есть возможность получить и бесплатные индивидуальные консультации с психологом.

Идея создания общества взаимопомощи онокологических пациентов появилась у председателя правления ParDzīvot Юлии Шкарапут в то время, когда она сама проходила лечение от рака груди четыре года назад.

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