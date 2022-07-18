Пн, 18.07.2022
Да, разумеется, человек, который ежедневно оттачивает свои навыки, будет эффективнее, но нам не нужны ниндзя, нам нужны люди - определенное количество личного состава, которое сможет справляться со своими обязанностями достаточно хорошо. Артур Захаров, советник по медиа Генерального штаба Сил обороны Эстонии
Артур Захаров, советник по медиа Генерального штаба Сил обороны Эстонии

Latvijas pasts предупреждает от мошенниках, действующих от их имени

Latvijas Pasts ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Предприятия Latvijas Pasts предупреждает о мошенниках в электронной почте и социальной сети Instagram, где мошенники работают от имени предприятия, информирует Latvijas pasts.

Мошенники рассылают электронные письма, призывая оплатить таможенный налог на отправление, а в Instagram от имени Latvijas pasts приглашается приобрести различные товары.

В предприятии указывают, что адреса электронной почты Latvijas pasts всегда заканчиваются на @pasts.lv. Представители Latvijas pasts также указывают, что в случаях, когда возникают сомнения в достоверности сведений в электронной почте или социальных сетях, можно звонить в Центр клиентов Latvijas pasts по телефонным номерам 67008001, 27008001 или писать на "info@pasts.lv".

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