Latvijas pasts предупреждает от мошенниках, действующих от их имени

В предприятии указывают, что адреса электронной почты Latvijas pasts всегда заканчиваются на @pasts.lv. Представители Latvijas pasts также указывают, что в случаях, когда возникают сомнения в достоверности сведений в электронной почте или социальных сетях, можно звонить в Центр клиентов Latvijas pasts по телефонным номерам 67008001, 27008001 или писать на "info@pasts.lv".