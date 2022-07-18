Latvijas pasts предупреждает от мошенниках, действующих от их имени
Предприятия Latvijas Pasts предупреждает о мошенниках в электронной почте и социальной сети Instagram, где мошенники работают от имени предприятия, информирует Latvijas pasts.
Предприятия Latvijas Pasts предупреждает о мошенниках в электронной почте и социальной сети Instagram, где мошенники работают от имени предприятия, информирует Latvijas pasts.
Мошенники рассылают электронные письма, призывая оплатить таможенный налог на отправление, а в Instagram от имени Latvijas pasts приглашается приобрести различные товары.
В предприятии указывают, что адреса электронной почты Latvijas pasts всегда заканчиваются на @pasts.lv. Представители Latvijas pasts также указывают, что в случаях, когда возникают сомнения в достоверности сведений в электронной почте или социальных сетях, можно звонить в Центр клиентов Latvijas pasts по телефонным номерам 67008001, 27008001 или писать на "info@pasts.lv".
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