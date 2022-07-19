Видео ⟩ В Елгаве охранник ночного клуба напал на девушку. Его уволили

Видео с территории ночного клуба Tonuss быстро распространилось в Facebook. На видео очевидцев видны неприятные сцены с насилием, когда охранник заведения избивает 19-летнюю девушку, которая отдыхала в клубе с друзьями.

На видео запечатлен конфликт у входа в клуб, также опубликован материал с камер внутреннего наблюдения заведения. На них видно, что разногласия между посетительницей и сотрудником возникли еще раньше. Девушка, возможно, в состоянии алкогольного опьянения провоцировала охранника, пока ее друзья пытались удержать ее. Полиция проинформирована о конфликте и начала расследование.

Айга Янсоне, представитель Земгальского регионального управления Госполиции, сообщает: "Девушка 2003 года рождения обратилась в городскую больницу с жалобами, что на территории клуба ее избил охранник. Вызвана полиция и возбуждено дело об административном правонарушении за нанесение легких телесных повреждений. В рамках дела обязательно будет рассмотрено и поведение молодой женщины".

Врачи оценят тяжесть травм девушки и сообщат в полицию. Соответствующее наказание может быть назначено частично на основании мнения врачей.

Если полиция продолжит процесс, посчитав травмы легкими, охраннику клуба грозит штраф от 210 до 500 евро. Руководство заведения заявляет, что вовлеченный в конфликт сотрудник уволен с работы.

В более развернутом комментарии порталу jelgavniekim.lv руководство клуба заявило, что "ничто не оправдывает действия охранника - даже если девушка плюнула в охранников и не подчинилась им, следовало вызвать полицию. Мы уволили охранника. Весь коллектив в шоке от случившегося, потому что конкретный сотрудник работает у нас уже 15 лет и был единственным, кто мог предотвратить проникновение криминальных элементов в помещение клуба, за что ему не раз мстили, к примеру, поджогом автомобиля".

Видео: Сюжет передачи Degpunktā (на латышском языке)