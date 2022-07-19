Коньяк, велосипед, зарядка для телефона: житель Бауского края совершил четыре кражи за неделю

В ходе расследования ранее начатого уголовного процесса сотрудники полиции установили, что мужчина 1987 года рождения причастен к четырем кражам, которые были совершены в Бауске и Бауском крае в июне этого года. Уголовное дело передано в уголовное производство.

Мужчина, живущий в Бауском крае, 8 июня около 20:30 с намерением украсть чужое имущество направился к магазину в Бауске, взял с велопарковки припаркованный там спортивный велосипед и уехал.

На следующее утро он разбил оконное стекло в кафе, проник внутрь и украл кассовый аппарат с разменными деньгами, две бутылки водки и ликер. Компания понесла материальный ущерб в размере 600 евро.

В тот же день мужчина отправился в Ислицкую волость Бауского края, где камнем разбил оконное стекло частного дома, проник в частную собственность, где разбил стекла, настенную плитку и украл одежду, коньяк и зарядку для мобильного телефона, причинив владельцу материальный ущерб в размере 460 евро.

Через неделю, 16 июня, мужчина на автомобиле Audi A4 на автозаправочной станции залил в топливный бак автомобиля 39,76 литра дизельного топлива и уехал, не заплатив.

Причастный к этому преступлению автомобиль мужчина угнал вместе со своим знакомым 15 июня в Кекавском крае. 17 июня, скрываясь от полиции в Бауске, он въехал на нем в реку Муса. В тот же день полиции удалось задержать всех причастных к угону автомобиля.

К мужчине 1987 года рождения применена мера пресечения - арест, все четыре криминальных процесса по вышеуказанным преступлениям переданы в Восточноземгальскую прокуратуру.