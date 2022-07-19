Российский певец получил 10 лет тюрьмы за антиковидный митинг

Чельдиева признали виновным в призывах к экстремистской деятельности, организации беспорядков и применении насилия к сотруднику полиции, сообщает правозащитник Павел Чиков.

Другие фигуранты дела - Рамис Чиркинов и Арсен Бесолов - получили по восемь и восемь с половиной лет колонии соответственно. По словам Чикова, их признали фактическими организаторами протестов.

По версии следствия, весной 2020 года проживающий в Петербурге Чельдиев опубликовал в своем Telegram-канале анонс собрания против коронавирусных ограничений во Владикавказе.

Еще до акции его задержали по обвинению в распространении "фейков" о Covid-19 и этапировали во Владикавказ. Именно по дороге, по версии силовиков, Чельдиев оказывал сопротивление.

В акции протеста, прошедшей 20 апреля во Владикавказе, приняли участие более 2 тысяч человек. Они собрались в центре города, прошли до здания правительства республики и потребовали отставки его главы Вячеслава Битарова.

В ходе акции прошли стычки между протестующими и ОМОНом, задержали более 100 человек. Летом следующего года пятерых участников акции протеста приговорили к срокам от 5 до 5,5 лет.

Чельдиев - финалист конкурса имени Муслима Магомаева, выпускник Академии молодых певцов Мариинского театра. 18 лет он прожил в Петербурге, а в 2016 году вернулся в Северную Осетию и занялся благотворительностью. Спустя три года Чельдиев вновь уехал Петербург, а в 2019 году отказался от звания заслуженного артиста родной республики в знак протеста против пенсионной реформы.

Чельдиев также придерживается идей "граждан СССР". Своим удостоверением личности он считает свидетельство о рождении 1981 года. Певец также утверждал, что не признает законы РФ и призывал сограждан не оплачивать услуги ЖКХ и кредиты.

После начала пандемии Covid-19 Чельдиев обрел популярность в социальных сетях. Он заявлял, что не верит в существование вируса, а причиной распространения информации о нем называл "крах экономики и нежелание платить людям".

С момента задержания певец находился в СИЗО. Его также признали лицом, в отношении которого имеются сведения о причастности к терроризму или экстремистской деятельности.