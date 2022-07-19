Видео ⟩ Серьезная авария на улице Сатеклес. CityBee комментирует ситуацию

На пересечении улиц Сатеклес и Валмиерас в Риге водитель Volkswagen T-Roc врезался в препятствие - забор, после чего машина ударилась о железнодорожные пути и перевернулась, сообщает полиция.

Видео: Автомобиль Volkswagen T-Roc после аварии

Предполагаемый водитель арендованного автомобиля в результате ДТП получил травмы, его доставили в медицинское учреждение. Также выяснилось, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Полиция начала расследование инцидента и выясняет все обстоятельства происшествия.

Представители компании по краткосрочной аренде автомобилей CityBee подтвердили в понедельник, 18 июля, что попавший в аварию Volkswagen T-Roc принадлежит им, передает Degpunktā. На момент ДТП автомобиль был забронирован под пользователем мужчины 2001 года рождения. Сам профиль создан в 2019 году, до этого случая в аварии он не попадал. Доступ к услугам для этого человека в настоящее время закрыт.

Комментарий CityBee:

"Информацию об аварии мы получили в нашу систему, которая зафиксировала серьезное нарушение разрешенной скорости - примерно через 60 секунд произошло ДТП. Получив оповещение, наш сотрудник выехал на место, где уже работали службы спасения.

Любой пользователь, предоставивший свою учетную запись для управления автомобилем другому человеку в состоянии алкогольного опьянения или без водительских прав, получит штраф в размере до 2000 евро, учетная запись будет заблокирована, а все материальные убытки, причиненные компании и третьим лицам, придется возместить. Сумма штрафа таким образом может достигать нескольких десятков тысяч евро".

Компания тесно сотрудничает с правоохранительными органами. Размер ущерба пока не определен, но представители компании сообщают, что пострадавший в аварии автомобиль больше не будет участвовать в дорожном движении.

Видео: Сюжет передачи Degpunktā (на латышском языке)