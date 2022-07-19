Вт, 19.07.2022
Я не верю в то, что кто-то прямо на 100% знал, что начнется война. Мне кажется, даже Владимир Зеленский до конца не знал и не верил, что Россия начнет наступление. Дантес, украинский певец
Дантес, украинский певец

СМИ: 300 дагестанских военнослужащих сложили оружие и отказались воевать в Украине

ФОТО: EPA/Scanpix

Спустя месяц после того, как Россия в феврале этого года начала полномасштабную войну против Украины, 300 дагестанских военнослужащих самовольно сложили оружие и покинули Украину, сообщает газета The Moscow Times со ссылкой на двух правозащитников.

Украину покинули солдаты части, дислоцированной в Буйнакске.

После возвращения в Дагестан они начали процедуру расторжения контракта.

В Украине они находились на территории самопровозглашенной "Донецкой народной республики".

Как пояснили военнослужащие, у них были проблемы с обмундированием и вооружением, кроме того, некоторые вернулись с обморожениями.

В Буйнакске солдат встретили как дезертиров, а в городе был созван совет с представителями местной власти, армии и прокуратуры.

Некоторые солдаты, поддавшись давлению родственников и представителей властей, после лечения вернулись в Украину.

Информация о подобных случаях ранее поступала и из других регионов.

На прошлой неделе фонд "Свободная Бурятия" сообщил, что из Украины вернулись 150 бурятских солдат, которые отказались воевать и расторгли контракты с российским Министерством обороны.

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