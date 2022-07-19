СМИ: 300 дагестанских военнослужащих сложили оружие и отказались воевать в Украине

Украину покинули солдаты части, дислоцированной в Буйнакске.

После возвращения в Дагестан они начали процедуру расторжения контракта.

В Украине они находились на территории самопровозглашенной "Донецкой народной республики".

Как пояснили военнослужащие, у них были проблемы с обмундированием и вооружением, кроме того, некоторые вернулись с обморожениями.

В Буйнакске солдат встретили как дезертиров, а в городе был созван совет с представителями местной власти, армии и прокуратуры.

Некоторые солдаты, поддавшись давлению родственников и представителей властей, после лечения вернулись в Украину.

Информация о подобных случаях ранее поступала и из других регионов.

На прошлой неделе фонд "Свободная Бурятия" сообщил, что из Украины вернулись 150 бурятских солдат, которые отказались воевать и расторгли контракты с российским Министерством обороны.