Передача: В Ильгюциемсе двое неизвестных выстрелили мужчине в голову

В 3:30 несколько мужчин выясняли свои разногласия на улице, пустив в ход и кулаки. Сначала местные не посчитали, что произошло что-то необычное, о чем нужно проинформировать оперативные службы. Однако на следующий день жители узнали, что против соседа было применено огнестрельное оружие.

Местная жительница в 4 часа утра возвращалась домой с работы и видела последствия нападения - пострадавший просил ее о помощи.

"Он выбежал на дорогу и сказал: помоги мне, помоги мне! У него вся голова была в крови", - рассказала свидетельница.

Женщина вызвала бригаду медиков и полицию.

Очевидица повторила и рассказанное пострадавшим соседом: "Я возвращался с тусовки, остановился на такси у своего дома, но метров на 50 дальше. Таксист выпустил меня у гаражей."

"Из кустов выскочили двое парней, сначала там была драка. Затем один из тех парней взял пистолет и выстрелил ему в голову. После этого он ничего не помнит. Это не было обычное оружие, это было пневматическое оружие. Так как после того, как человек встал, он снял с головы два каких-то металлических кругляшка", - рассказала женщина.

Пострадавший рассказал, что после выстрела потерял сознание.

Медики оказали мужчине помощь на месте и после этого доставили в медучреждение. Полиция начала расследование, чтобы выяснить, какова была цель нападавших, при помощи какого оружия житель Ильгюциемса был ранен и были ли вовлеченные в драку знакомы между собой. Дальше полиция примет решение о наказании для виновных.

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