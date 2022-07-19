Видео ⟩ Полиция по подозрению в совершении поджога разыскивает мужчину
Рижский латгальский участок Госполиции Риги по подозрению в намеренном поджоге разыскивает видимого на видео мужчину.
Рижский латгальский участок Госполиции Риги по подозрению в намеренном поджоге разыскивает видимого на видео мужчину.
Стражи порядка призывают отозваться всех, кто может опознать мужчину с видео или знает его возможное местонахождение, позвонив по номерам телефона 67085929, 67086330 или 110.
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