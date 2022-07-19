Вт, 19.07.2022
Международному обществу было бы хорошо построить дипломатические отношения с Афганистаном. Я нужен им, а они нужны мне. Сираджуддин Хаккани, министр внутренних дел Талибана
Сираджуддин Хаккани, министр внутренних дел Талибана

Видео ⟩ Полиция по подозрению в совершении поджога разыскивает мужчину

Автомобили Госполиции. Иллюстративное фото ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

Рижский латгальский участок Госполиции Риги по подозрению в намеренном поджоге разыскивает видимого на видео мужчину.

Стражи порядка призывают отозваться всех, кто может опознать мужчину с видео или знает его возможное местонахождение, позвонив по номерам телефона 67085929, 67086330 или 110.

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