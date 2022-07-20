Программа: у Даугавпилса нет 350 тысяч евро на демонтаж советских памятников

Даугавпилсская дума готова выполнять закон о демонтаже объектов советского режима, но не за счет средств бюджета самоуправления. Вновь принятое правило определяет, что 50% выплат должны взять на себя самоуправления.

Даугавпилсская дума заказала предварительную смету расходов по ликвидации над- и подземных конструкций, посвященных солдатам Красной армии. Речь идет о сквере Славы и памятнике стрелкам Красной армии на улице 18 ноября. Общие расходы оцениваются в 350 тысяч евро.

Председатель Даугавпилсской думы Андрей Элксниньш поясняет: "Основные позиции финансирования, деньги от самоуправления, в основном, идут на программы поддержки беженцев в Даугавпилсе и чтобы уменьшить, компенсировать рост цен на энергоресурсы, обеспечить увеличение питания детей в школах. Самоуправление сейчас заботится о живых людях, а не о памятниках".

То, что Даугавпилс имеет юридическое обоснование для возражений, признают и в Союзе самоуправлений Латвии. "Формально, если государство возлагает обязанность и это был выбор государства - сносить, государству также следовало бы это финансировать. На самоуправления возложена обязанность. Если денег нет, надо заимствовать", - поясняет старший советник Союза самоуправлений Латвии Марис Пукис.