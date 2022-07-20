Ср, 20.07.2022
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Анастасия, проживающая в Германии украинка

Сегодня состоится закладка капсулы времени в узел Rail Baltica

Строительство Rail Baltica ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Сегодня в 11:00 состоится торжественная закладка капсулы времени в Рижском центральном мультимодальном узле железнодорожного проекта Rail Baltica, сообщили представители компании-застройщика Центрального вокзала BeReRix.

Капсула времени была подготовлена в прошлом году, в День европейской железной дороги, когда Латвия принимала "Соединяющий Европу экспресс". Теперь капсула будет дополнена посланиями вовлеченных в проект сторон и помещена в фундамент нового здания вокзала.

В ходе мероприятия представители BeReRix также расскажут о ходе строительных работ, крупнейших запланированных в будущем этапах строительства и их влиянии на повседневную жизнь города и его жителей.

В мероприятии примут участие министр сообщения Талис Линкайтс, председатель правления Eiropas dzelzceļa līnijas Каспар Вингрис, руководитель BeReRix Андис Линде и исполнительный директор BeReRix Гунтис Аболтиньш-Аболиньш.

Уже сообщалось, что проект Rail Baltica предусматривает создание железнодорожной линии с колеей европейского стандарта от Таллинна до границы Литвы и Польши, которая позволит связать страны Балтии с другими европейскими странами по железной дороге.

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