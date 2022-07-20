Сегодня состоится закладка капсулы времени в узел Rail Baltica

Капсула времени была подготовлена в прошлом году, в День европейской железной дороги, когда Латвия принимала "Соединяющий Европу экспресс". Теперь капсула будет дополнена посланиями вовлеченных в проект сторон и помещена в фундамент нового здания вокзала.

В ходе мероприятия представители BeReRix также расскажут о ходе строительных работ, крупнейших запланированных в будущем этапах строительства и их влиянии на повседневную жизнь города и его жителей.

В мероприятии примут участие министр сообщения Талис Линкайтс, председатель правления Eiropas dzelzceļa līnijas Каспар Вингрис, руководитель BeReRix Андис Линде и исполнительный директор BeReRix Гунтис Аболтиньш-Аболиньш.

Уже сообщалось, что проект Rail Baltica предусматривает создание железнодорожной линии с колеей европейского стандарта от Таллинна до границы Литвы и Польши, которая позволит связать страны Балтии с другими европейскими странами по железной дороге.