Миллионер, председатель SAF Tehnika, Нормунд Бергс женился

11 июля Берг объявил в своем Facebook, что женился на исполнительном директоре Латвийской ассоциации электротехнической и электронной промышленности (LEtERA) Инесе Цветковой.

Информация как в Facebook, так и LEtERA указывает, что Цветкова после свадьбы взяла фамилию мужа и теперь зовется как Инесе Берга.

После публикации в Facebook друзья, коллеги и знакомые принялись поздравлять молодую пару с важным событием, желая долгих и счастливых лет вместе. 59-летний бизнесмен также опубликовал несколько свадебных фотографий.

За плечами Берга уже есть один брак, закончившийся разводом, во время которого у предпринимателя родились дети - сын и дочь.