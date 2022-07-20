Ср, 20.07.2022
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Анастасия, проживающая в Германии украинка

Миллионер, председатель SAF Tehnika, Нормунд Бергс женился

Председатель правления SAF Tehnika и фигурирующий в списке латвийских миллионеров специалист по информационным технологиям Нормунд Бергс (59 лет), женился.

11 июля Берг объявил в своем Facebook, что женился на исполнительном директоре Латвийской ассоциации электротехнической и электронной промышленности (LEtERA) Инесе Цветковой.

Информация как в Facebook, так и LEtERA указывает, что Цветкова после свадьбы взяла фамилию мужа и теперь зовется как Инесе Берга.

После публикации в Facebook друзья, коллеги и знакомые принялись поздравлять молодую пару с важным событием, желая долгих и счастливых лет вместе. 59-летний бизнесмен также опубликовал несколько свадебных фотографий.

За плечами Берга уже есть один брак, закончившийся разводом, во время которого у предпринимателя родились дети - сын и дочь.

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