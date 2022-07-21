Велосипедное сообщение в Риге - насколько безопасно и обширно оно на самом деле?

считает представитель Латвийского объединения велосипедистов Виестур Силениекс.

По его мнению, сделанная самоуправлениями работа в велоинфраструктуре не до конца полноценна и вряд ли может оцениваться положительно, потому что эта инфраструктура неудобна, опасна и противоречит стандартам строительства дорог и правилам дорожного движения.

"Большая часть инфраструктуры создана для отдыхающих ездоков (Юрмальская велодорожка, променад Краста, Центр - Межапарк - Вецаки), которые по сути не являются плохими, однако принцип дорогой и нехозяйственный",

- указывает Силениекс.

Велодорожки должны использоваться каждый день и на протяжении всего года.

Велодорожка по мнению Силениекса - также же объект инфраструктуры как сети электричества, канализация и водопровод. Их нужно строить так и в такой форме, где это необходимо больше всего и где больше всего потенциальных ездоков. В противном случае этот проект обойдется дорого для всего общества или налогоплательщиков. Силениекс рекомендует провести аудит велодорожек и оценить, насколько хорошо они соответствуют требованиям безопасного передвижения.

ФОТО: https://www.rdpad.lv/

Одна из главных проблем создания инфраструктуры - финансирование, а также разработка проекта и ход строительных закупок, указывает представитель Рижской думы Лелде Рудзика.

В результате это означает, что конкурсы могут завершиться без результата, а строительство придется отложить на более позднее время. Второй тревожащий фактор - частная собственность, которая "перекрывается" с запланированными велодорожками.

Чтобы построить дорогу от центра через Кенгарагс на Румбулу и в Дарзини, рижскому самоуправлению нужно выкупить собственность у физических или юридических лиц. Это требует времени и дорого, но самоуправление вопрос решает.

Как на улицах Риги уживаются велосипедисты, самокатчики, автоводители и пешеходы?

Представитель муниципальной полиции Риги Том Садовскис указывает, что в целом с улучшением инфраструктуры городского сообщения улучшаются и отношения между участниками движения, так как у каждого есть отделенная зона, по которой ехать.

"По отношению к самокатам видим похожую тенденцию, какая была с велосипедами несколько десятков лет назад - участники движения еще не привыкли к водителям самокатов, да и среди самих водителей самокатов не до конца образовалось понимание культуры езды", - говорит Садовскис.

По его мнению, главные несогласия возникают потому, что царит отношение "мы и они".

Каждый участник движения считает остальных опасностью или помехой, однако права одинаковы у всех.

Однако само по себе понятно, что обязанность каждого - быть вежливым по отношению к другим участникам движения и следить за тем, что происходит вокруг. Нужно понимать, что каждый участник движения - часть большей системы, указывает Садовскис.

"Огромные проблемы с пользователями электросамокатов", - говорит Питеране.

Их оставляют на тротуарах, где они мешают передвигаться пешеходам.

ФОТО: unsplash.com

"Это можно бы было легко решить, оборудовав специальные парковки и собирая штрафы за оставление на улице", - указывает Питеране и добавляет, что по этому принципу уже работает предприятие Nextbike.