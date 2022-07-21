Велосипедное сообщение в Риге - насколько безопасно и обширно оно на самом деле?

Перемещаться по Риге на велосипеде или столь современном сейчас самокате удобно, экономично и относительно быстро.
Но как это максимально безопасно осуществить в городе, в котором велоинфраструктура сильно раздроблена, неполноценно и значительно отстает от "братьев по велодорожкам" - стран Скандинавии и даже Литвы и Эстонии?
И как между собой ужиться всем участникам движения в совсем не идеальной велоинфраструктуре Риги?
В 2021 году согласно предоставленной Министерством сообщении информации было начато строительство велодорожки от центра Риги в Зиепниеккалнс протяженностью 5,6 километров.
До 2026 года предусмотрено развить инфраструктуру в Риге, и что важно, под Ригой, на протяжении более чем 60 км.
В эти планы включены, например, пять коридоров велодорожек из Риги в Царникаву, Улброку, Кекаву, Бабите, Пиньки и Марупе.
На каждом маршруте планируется обеспечить связь между велодорожками городского и регионального значения.
Сейчас работы над дорожками центр Риги - Зиепниеккалнс продолжаются, как и направление Иманта - Даугавгрива, сообщает представитель Рижской думы Лелде Рудзика.
В первой половине июня было закончено оборудование велоинфраструктуры на улице Слокас от проспекта Курземес до границы Бабитского края.
Парламентский секретарь Министерства сообщения Янис Бутанс указывает, что пешеходы, велосипедисты и пассажиры самокатов - наименее защищенные группы жителей в жилых местах.
Больше всего ДТП с велосипедами - 45% - в 2020 году произошло в Риге.
Бутанс признает, что предназначенная для велотранспорта инфраструктура в Риге создана фрагментарно. Ездоки используют непредусмотренную и небезопасную инфраструктуру,
ведь где-то ехать нужно - чаще всего это обочины улиц с интенсивным движением, тротуары, где в свою очередь велосипеду или электросамокату находиться не рекомендовалось бы вообще.
Наилучшим решением было бы полностью отделить полосы для автомобилей, пешеходов и велосипедов.
Это, как указывает Бутанс, можно было бы сделать при сотрудничестве самоуправлений между собой и согласно планам развития велоинфраструктуры Latvijas valsts ceļi.
Не везде нужно создавать абсолютно новую инфраструктуру, местами безопасность могут улучшить ясные и понятные знаки для велосипедистов, которые позволяли бы выбирать более безопасные соединяющие велодорожки маршруты.
Столь же важно соединить Ригу с пригородом, поэтому уже сейчас закончен мост через Пикюргу в Улброке, стало безопаснее передвигаться пешком вдоль автодороги Рига - Эргли, освещенная велодорожка построена от Улброкского ротационного кольца до автобусной остановки "Radiocentrs".
Велодорожки на участке от проспекта Курземес до границы Марупского края шириной 2,5 метра теперь обеспечивают соединение с велодорожками со стороны Бабите.
В местах пересечения подключений и съездов уровень покрытия тротуара понижен до имеющейся проезжей части.
Вблизи проспекта Курземес оборудовано место для отдыха со скамейками и урнами для мусора. Для жителей Риги и Марупе такая возможность перемещаться очень важна. Ранее людям приходилось идти по протоптанной земляной тропинке опасно близко к проезжей части.
Что о нынешней сети велодорожек в Риге думают активные жители города?
Объединение Pilsēta cilvēkiem ежедневно борется за улучшение городской среды Риги, кроме того, представляет интересы пешеходов, велосипедистов и пользователей общественного транспорта на заседаниях структур Рижской думы. И представитель объединения Гунита Питеране в интервью порталу TVNET сказала, что считает рижскую велоинфраструктуру раздробленной и неполноценной.
Она также обозначила и хорошие примеры. Например, велодорожки на улице Бруниниеку и Лачплеша, велодорожку улицы Краста.
Наихудшие примеры, по ее мнению, - это общий знак пешеходной и велодорожки на Вантовом мосту, тротуары с просто линией, искусственно "отделяя" пешеходов и велосипедистов, а также велодорожка недостаточной ширины на улице Валдемара.
Представитель объединения также считает, что жителей Риги вводят в заблуждение данными по поводу общего километража велодорожек, так как в департаменте сообщения Рижской думы считают все "наработанные" километры.
Однако как минимум в половине случаев они не соответствуют стандартам безопасной езды.
Говоря о навыках велосипедистов безопасно перемещаться по Риге, то есть человеческом факторе, Питеране считает, что навыки соответствуют качеству самой инфраструктуры.
Если оно будет плохим - то и привычки езды образуются плохие.
Перемещаться по Риге на велосипеде по проезжей части небезопасно в любом случае, в свою очередь на тротуаре велосипедист создает опасные ситуации для пешеходов.
В целом велодорожек в Риге мало, считает Питеране и добавляет, что велосипедистов в этой ситуации сложно в чем-то обвинить. Рекомендовать ехать по проезжей части означало бы вынуждать их рисковать здоровьем и жизнью, а ехать по тротуару - неправильно.
С момента восстановления независимости Латвии в качество велодорожек было вложено очень мало - особенно, если сравнивать с другими странами Балтии, Словенией, Чехией, не говоря уже о Скандинавии, Нидерландах, Бельгии,
считает представитель Латвийского объединения велосипедистов Виестур Силениекс.
По его мнению, сделанная самоуправлениями работа в велоинфраструктуре не до конца полноценна и вряд ли может оцениваться положительно, потому что эта инфраструктура неудобна, опасна и противоречит стандартам строительства дорог и правилам дорожного движения.
"Большая часть инфраструктуры создана для отдыхающих ездоков (Юрмальская велодорожка, променад Краста, Центр - Межапарк - Вецаки), которые по сути не являются плохими, однако принцип дорогой и нехозяйственный",
- указывает Силениекс.
Велодорожки должны использоваться каждый день и на протяжении всего года.
Велодорожка по мнению Силениекса - также же объект инфраструктуры как сети электричества, канализация и водопровод. Их нужно строить так и в такой форме, где это необходимо больше всего и где больше всего потенциальных ездоков. В противном случае этот проект обойдется дорого для всего общества или налогоплательщиков. Силениекс рекомендует провести аудит велодорожек и оценить, насколько хорошо они соответствуют требованиям безопасного передвижения.
Одна из главных проблем создания инфраструктуры - финансирование, а также разработка проекта и ход строительных закупок, указывает представитель Рижской думы Лелде Рудзика.
В результате это означает, что конкурсы могут завершиться без результата, а строительство придется отложить на более позднее время. Второй тревожащий фактор - частная собственность, которая "перекрывается" с запланированными велодорожками.
Чтобы построить дорогу от центра через Кенгарагс на Румбулу и в Дарзини, рижскому самоуправлению нужно выкупить собственность у физических или юридических лиц. Это требует времени и дорого, но самоуправление вопрос решает.
Как на улицах Риги уживаются велосипедисты, самокатчики, автоводители и пешеходы?
Представитель муниципальной полиции Риги Том Садовскис указывает, что в целом с улучшением инфраструктуры городского сообщения улучшаются и отношения между участниками движения, так как у каждого есть отделенная зона, по которой ехать.
"По отношению к самокатам видим похожую тенденцию, какая была с велосипедами несколько десятков лет назад - участники движения еще не привыкли к водителям самокатов, да и среди самих водителей самокатов не до конца образовалось понимание культуры езды", - говорит Садовскис.
По его мнению, главные несогласия возникают потому, что царит отношение "мы и они".
Каждый участник движения считает остальных опасностью или помехой, однако права одинаковы у всех.
Однако само по себе понятно, что обязанность каждого - быть вежливым по отношению к другим участникам движения и следить за тем, что происходит вокруг. Нужно понимать, что каждый участник движения - часть большей системы, указывает Садовскис.
"Огромные проблемы с пользователями электросамокатов", - говорит Питеране.
Их оставляют на тротуарах, где они мешают передвигаться пешеходам.
"Это можно бы было легко решить, оборудовав специальные парковки и собирая штрафы за оставление на улице", - указывает Питеране и добавляет, что по этому принципу уже работает предприятие Nextbike.
Объединение нацелено говорить с представителями Bolt, чтобы изменить ситуацию к лучшему. В свою очередь Силениекс отмечает ситуации, в которых соблюдать правила дорожного движения, то есть, потенциально безопасно ехать в Риге, местами означает вступать в противоречия с самими правилами.
Например, если есть непрерывные линии, которые пересекать нельзя, и еще многие другие вещи на каждом шагу, то велосипедисты начинают игнорировать правила.
"По уму в очень многих случаях [их] невозможно соблюдать, - говорит Силениекс. - Пример - много лет на Вантовом мосту по направлению в Пардаугаву был установлен дорожный знак "Общая пешеходная и велосипедная дорожка".
Однако знак был расположен так, что он относился к проезжей части, а не к тротуару, который исторически был спроектирован для пешеходов, а не для велосипедистов. Тысячи водителей ежедневно нарушали правила, передвигаясь на автомобиле по общей пешеходной и велосипедной дорожке Вантового моста".
Задуманные для велосипедистов дорожные знаки и обозначения с такими противоречиями встречаются на каждом шагу. Поэтому есть и много нарушений, однако самые худшие - ситуации, когда инфраструктура заканчивается, прекращается и велосипедисты, у которых нет сил, знаний и опыта, едут, руководствуясь своим пониманием,
отмечает Силениекс.
Критикует он и водителей. С 2016 года на велосипеде можно ехать по пешеходному переходу, но до сих пор есть водители, которые относятся к велосипедистам на переходах грубо - сигналят, ругаются.
Проблемы есть и соблюдением автомобилями разрешенного скоростного режима в жилых зонах, где они часто превышают разрешенные 20 км в час, несмотря на то, что 50% территории застройки Риги находится в жилой зоне, указывает Силениекс.
Пять советов по безопасной езде на велосипеде
каждый раз, когда меняет направление движения или сторону тротуара, посмотри во все стороны - направо, налево, вперед и, что самое важное, назад,
будь вежлив! Выбирает скорость езды, не угрожающую другим. Пешеходы тебя не всегда видят и могут резко изменить направление движение, попадаясь по дороге. Выбирай такую скорость движения, чтобы в случае возможности можно было затормозить,
если едешь вместе с ребенком в возрасте до 7 лет, то его можно перевозить, только если тебе минимум 18 лет. Велосипед оборудуют дополнительным сиденьем и безопасными ступеньками для поддержания ног ребенка, маленькие пассажиры должны носить шлем,
даже, если являешься совершеннолетним, носи шлем и сам,
в темное время суток обязательно позаботься, чтобы ты "отражался" и был виден другим участникам движения. Оборудуй велосипед фонарем спереди и сзади, отражателями по бокам велосипеда и носи одежду с отражающими элементами, так как даже в светлое летнее время, особенно при тумане или моросящем дожде, видимость на улицах города ухудшается.
Материал создан при материальной поддержке Фонда по защите окружающей среды
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