Саулкрастский край снизит яркость уличного освещения утром и вечером

В муниципалитете подчеркивают, что с учетом светлых летних вечеров и ночей снижение уличного освещения в темное время суток будет менее заметным для жителей.

В случае частично выключенного или выключенного освещения жителям не нужно сообщать о перегоревших уличных фонарях, так как это не связано с неисправностями уличного освещения.

Полностью восстановить уличное освещение на территории края планируется с середины августа.

Как сообщалось, в Цесисском крае также было сокращено уличное освещение с целью экономии бюджета самоуправления.