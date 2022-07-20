Ср, 20.07.2022
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Анастасия, проживающая в Германии украинка

Саулкрастский край снизит яркость уличного освещения утром и вечером

Уличный фонарь. ФОТО: Zane Bitere/LETA

Заботясь об окружающей среде и в целях экономии, а также учитывая  предложения жителей, самоуправление Саулкрасты летом снизит интенсивность уличного освещения в вечернее и ночное время.

В муниципалитете подчеркивают, что с учетом светлых летних вечеров и ночей снижение уличного освещения в темное время суток будет менее заметным для жителей.

В случае частично выключенного или выключенного освещения жителям не нужно сообщать о перегоревших уличных фонарях, так как это не связано с неисправностями уличного освещения.

Полностью восстановить уличное освещение на территории края планируется с середины августа.

Как сообщалось, в Цесисском крае также было сокращено уличное освещение с целью экономии бюджета самоуправления.

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