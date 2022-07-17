В Латвии электричество в 110 раз дороже, чем в Норвегии?

В описании видео Зивтиньш уточняет:

"Кроме того, цены на электроэнергию в Эстонии за последний месяц упали на 4%, а в Латвии выросли на 36%. Спасибо правительству за заботу!".

По данным Nord Pool, в последнюю неделю июня (26-я ​​неделя) цена на электроэнергию в Латвии была на 64% выше, чем в первую неделю месяца (22-я неделя), а в Эстонии за тот же период цена выросла на 21%. Хотя рост цен на электроэнергию в Латвии на 43% выше, чем в Эстонии, это неправда, что цены на электроэнергию в Эстонии снижаются. В течение нескольких недель снижение наблюдалось в обеих странах.

ФОТО: Avots: Nord Pool Market Data

С другой стороны, если сравнивать цены на электроэнергию в месячном масштабе, а именно разницу между маем и июнем, разница в росте цен между двумя странами меньше (18%). В Латвии рост цен составил 33%, а в Эстонии - 14%.

ФОТО: Avots: Nord Pool Market Data

Почему важно смотреть на данные за месяц и неделю, а не просто сравнивать цену в первый и последний день июня? Причина - цены на электроэнергию "скачут", меняясь даже на сто и более евро в день или час. Например, в день публикации видео Зивтиньша средняя цена одного мегаватт-часа в Эстонии составляла 244,93 евро, а накануне - 155,16 евро. Также в Латвии в ​​определенные часы цена на электроэнергию была очень низкой - например, 10 июля в три часа ночи - 3,49 евро/МВтч. Более репрезентативную информацию дают средние значения цен за определенные периоды времени.

Re:Check связался с Зивтиньшем и спросил, почему сказанное им не совпадает с данными Nord Pool. Выслушав вопрос, Зивтиньш начал кашлять и сказал, что болен, поэтому не может ответить, хотя и хочет. Re:Check запросил письменный ответ через Facebook Messenger в течение следующего дня, но не получил его по существу.

Вывод: Учитывая все регионы норвежского рынка электроэнергии, цена на электроэнергию в государстве не в 110 раз ниже, чем в Латвии. Для большинства норвежцев электричество примерно в полтора раза дешевле, чем в Латвии. За последний месяц цена на электроэнергию в Эстонии не снизилась на 4%.