В Латвии электричество в 110 раз дороже, чем в Норвегии?
Скорее неправда - утверждение содержит совсем немного правды, но не принимаются во внимание важные факты и/или контекст, поэтому утверждение вводит в заблуждение или вырвано из контекста.
Скорее неправда - утверждение содержит совсем немного правды, но не принимаются во внимание важные факты и/или контекст, поэтому утверждение вводит в заблуждение или вырвано из контекста.
Из-за стремительного роста цен на энергоресурсы цена на электроэнергию в Латвии за год выросла более чем в два раза. Политическая партия Айнара Шлесерса "Латвия на первом месте" (LPV) повышение цен использует для критики правительства, но в то же время ложными и вырванными из контекста данными вводит в заблуждение общественность, которая обоснованно обеспокоена ценами. Более пяти тысяч человек поделились рассказом бывшего начальника Дорожной полиции и члена LPV Эдмунда Зивтиньша о том, что электроэнергия в Латвии в 110 раз дороже, чем в Норвегии, а в Эстонии цена на нее даже снизилась. Это неправда.
Используя нерепрезентативные цифры, Зивтиньш сравнивает цены на электроэнергию в Латвии и Норвегии:
Зивтиньш выборочно использует данные, чтобы создать впечатление, что цена на электроэнергию в Латвии примерно в 110 раз выше, чем в Норвегии. По данным Nord Pool, в Латвии в июне этого года средняя цена за мегаватт-час электроэнергии составляла 218,29 евро, а не 316 евро. В Норвегии цены зависят от региона. В июне самая высокая средняя цена на электроэнергию была в коммуне Кристиансанн (180,94 евро/МВтч), а самая низкая - в коммуне Тромсё (8,33 евро/МВтч).
Это правда, что в первую неделю июля и последнюю неделю июня в центральной и северной частях Норвегии - рыночных регионах NO3 и NO4, или в Тромсё, Тронхейме и Молде, - цена на электроэнергию за один мегаватт-час была очень низкой, даже ниже 2,8 евро/МВтч. Однако эти регионы малонаселенные. Около 75% норвежцев живут в южных частях Норвегии, которые совпадают с рыночными регионами Nord Pool NO1, NO2 и NO5. Средняя цена на электроэнергию для этих регионов в июне находилась в диапазоне от 145 евро/МВтч до 180 евро/МВтч.
Почему в Норвегии электричество дешевле?
Дешевизна электроэнергии в Норвегии объясняется тем, что более 88% ее вырабатывается на гидроэлектростанциях и около 11% - на энергии ветра. Поэтому, в отличие от стран, которые для производства электроэнергии используют, например, тепловые электростанции, работающие на природном газе, рост цен на энергоресурсы на производство электроэнергии в Норвегии повлиял значительно меньше. В Норвегии еще до кризиса цен на энергоресурсы она была дешевой. Например, ставка Норвегии на возобновляемые ресурсы в сочетании с благоприятной погодой (ветер, тепло и сырость), глобальной пандемией (которая снизила спрос) и увеличением доступности воды в водохранилищах в 2020 году привела к самым низким ценам на электроэнергию за последние 20 лет.
Разницу в ценах между разными регионами Норвегии в конце 2021 года новостному порталу NRK объяснил Тригве Сорос, руководитель отдела управления энергопотреблением энергетической компании NTE Energi. На юге цена резко выше по двум причинам. Во-первых, прошлым летом там было мало осадков и мало воды в водохранилищах. Во-вторых, под влиянием высоких европейских цен на электроэнергию Норвегия большую ее часть экспортирует. В свою очередь, югу Норвегии трудно покупать дополнительную электроэнергию, производимую в центральной и северной частях страны.
"Пропускная способность межсетевого соединения с севера на юг очень мала", - объясняет аналитик энергетического рынка Тор Рейер. Поэтому Южной Норвегии приходится покупать электроэнергию у других европейских стран. Следует отметить, что Южная Норвегия также имеет значительно более высокую плотность населения, а значит - больше потребителей электроэнергии и более высокий спрос.
Зивтиньш, вероятно, целенаправленно сравнивает Латвию именно с Норвегией, доля которой на рынке Nord Pool находится в конце самых низких цен на электроэнергию, а не, например, с Литвой, где средняя цена на электроэнергию в июне была на 5 евро/МВтч выше, чем в Латвии.
Падают ли цены в Эстонии?
Зивтиньш также вводит в заблуждение, утверждая, что в соседней Эстонии цены на электроэнергию падают:
В описании видео Зивтиньш уточняет:
"Кроме того, цены на электроэнергию в Эстонии за последний месяц упали на 4%, а в Латвии выросли на 36%. Спасибо правительству за заботу!".
По данным Nord Pool, в последнюю неделю июня (26-я неделя) цена на электроэнергию в Латвии была на 64% выше, чем в первую неделю месяца (22-я неделя), а в Эстонии за тот же период цена выросла на 21%. Хотя рост цен на электроэнергию в Латвии на 43% выше, чем в Эстонии, это неправда, что цены на электроэнергию в Эстонии снижаются. В течение нескольких недель снижение наблюдалось в обеих странах.
С другой стороны, если сравнивать цены на электроэнергию в месячном масштабе, а именно разницу между маем и июнем, разница в росте цен между двумя странами меньше (18%). В Латвии рост цен составил 33%, а в Эстонии - 14%.
Почему важно смотреть на данные за месяц и неделю, а не просто сравнивать цену в первый и последний день июня? Причина - цены на электроэнергию "скачут", меняясь даже на сто и более евро в день или час. Например, в день публикации видео Зивтиньша средняя цена одного мегаватт-часа в Эстонии составляла 244,93 евро, а накануне - 155,16 евро. Также в Латвии в определенные часы цена на электроэнергию была очень низкой - например, 10 июля в три часа ночи - 3,49 евро/МВтч. Более репрезентативную информацию дают средние значения цен за определенные периоды времени.
Re:Check связался с Зивтиньшем и спросил, почему сказанное им не совпадает с данными Nord Pool. Выслушав вопрос, Зивтиньш начал кашлять и сказал, что болен, поэтому не может ответить, хотя и хочет. Re:Check запросил письменный ответ через Facebook Messenger в течение следующего дня, но не получил его по существу.
Вывод: Учитывая все регионы норвежского рынка электроэнергии, цена на электроэнергию в государстве не в 110 раз ниже, чем в Латвии. Для большинства норвежцев электричество примерно в полтора раза дешевле, чем в Латвии. За последний месяц цена на электроэнергию в Эстонии не снизилась на 4%.
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