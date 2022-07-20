Полиция просит опознать мужчину, который совершил эмоциональное насилие над девочкой

Сообщается, что мужчина отдыхал на пляже с двумя несовершеннолетними детьми - мальчиком и девочкой. Играя на пляже, девочка якобы бросила мальчику в глаза песок. В ответ на это мужчина - возможно, отец или отчим - начал грубо ругать девочку, делать оскорбительные замечания, чем довел ее до слез. Произошедшее было описано и опубликовано в социальных сетях.

В связи с вышеуказанным случаем 8 июля в Государственную полицию поступила информация от Государственной инспекции по защите прав детей.

В Саулкрастском отделении Государственной полиции возбуждено дело об административном правонарушении в соответствии со статьей 81 Закона о защите прав детей, которая определяет ответственность за безнадзорность, физическое или эмоциональное насилие над ребенком.

В полиции есть информация, что девочка ехала на розовом велосипеде. Личность мужчины на данный момент не установлена - вероятно, он отец или отчим детей. Возможно, все они проживают или временно отдыхают у бабушки, которая живет в Калнгале.

Сотрудники Государственной полиции просят помочь в установлении личности мужчины на снимке. Если у кого-либо есть информация, которая поможет установить его личность или местонахождение , полиция просит сообщить по телефону 67085986 или 110.