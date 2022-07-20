Чт, 21.07.2022
Этот проект приближает нас к той части Европы, в которой мы хотим быть, и отдаляет нас от той части, которая будет за железным занавесом. Вилнис Кирсис, заместитель председателя Рижской думы
Вилнис Кирсис, заместитель председателя Рижской думы

Полиция просит опознать мужчину, который совершил эмоциональное насилие над девочкой

ФОТО: Valsts policija

В Государственную полицию поступила информация о том, что 4 июля этого года неизвестный мужчина мог совершить эмоциональное насилие над несовершеннолетней девочкой на пляже в Калнгале.

Сообщается, что мужчина отдыхал на пляже с двумя несовершеннолетними детьми - мальчиком и девочкой. Играя на пляже, девочка якобы бросила мальчику в глаза песок. В ответ на это мужчина - возможно, отец или отчим - начал грубо ругать девочку, делать оскорбительные замечания, чем довел ее до слез. Произошедшее было описано и опубликовано в социальных сетях.

В связи с вышеуказанным случаем 8 июля в Государственную полицию поступила информация от Государственной инспекции по защите прав детей.

В Саулкрастском отделении Государственной полиции возбуждено дело об административном правонарушении в соответствии со статьей 81 Закона о защите прав детей, которая определяет ответственность за безнадзорность, физическое или эмоциональное насилие над ребенком.

В полиции есть информация, что девочка ехала на розовом велосипеде. Личность мужчины на данный момент не установлена - вероятно, он отец или отчим детей. Возможно, все они проживают или временно отдыхают у бабушки, которая живет в Калнгале.

Сотрудники Государственной полиции просят помочь в установлении личности мужчины на снимке. Если у кого-либо есть информация, которая поможет установить его личность или местонахождение , полиция просит сообщить по телефону 67085986 или 110.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Последние новости

НАВЕРХ
Back