Латвию посетит председатель Генеральной Ассамблеи ООН

Шахид посетит Латвию, чтобы обсудить текущие вопросы ООН и региона - ситуацию с глобальной безопасностью, международное влияние войны России в Украине, вопросы устойчивого развития и климата, а также двусторонние отношения между Латвией и Мальдивами.

Это будет первый визит председателя Генеральной Ассамблеи ООН в Латвию, что придает ему особое значение.

Шахид встретится с высшими должностными лицами Латвии, председателем Рижской думы, посетит центр украинских беженцев и Рижский технический университет. Шахид примет участие в круглом столе о достижении целей устойчивого развития во времена глобальных геополитических вызовов, организованном совместно Институтом внешней политики Латвии, Министерством иностранных дел и Латвийской национальной библиотекой.

В Генеральной Ассамблее как главном органе принятия решений ООО представлены все 193 государства-члена организации.

Сессии Генеральной Ассамблеи начинаются каждый год в сентябре и длятся в течение года. В начале сессии Генеральная ассамблея избирает нового председателя по принципу ротации регионов. Шахид стал президентом 76-й сессии в сентябре 2021 года.