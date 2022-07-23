Экс-солистка "Ленинграда" Алиса Вокс рассказала о домогательствах
Экс-солистка группы "Ленинград" Алиса Вокс рассказала, что в юности подверглась домогательствам со стороны режиссера детского телепроекта, пишет Limon.ee.
Экс-солистка группы "Ленинград" Алиса Вокс рассказала, что в юности подверглась домогательствам со стороны режиссера детского телепроекта, пишет Limon.ee.
Алиса Вокс вспоминает, что тогда ей было 17 лет. Она снималась в программе, а один из режиссеров начал приставать к ней и заставил трогать его интимные места.
После Алиса публично обвинила мужчину в педофилии. Он подал на нее иск за клевету. Суд встал на сторону режиссера, а девушке пришлось заплатить штраф в размере 500 тысяч рублей (около 8,5 тыс. евро).
Алиса Вокс подчеркивает, что такое поведение часто встречается в соответствующих кругах. Особенно среди режиссеров детских театров или глав спортивных секций.
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!