Сб, 23.07.2022
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  • Экс-солистка "Ленинграда" Алиса Вокс рассказала о домогательствах

Экс-солистка "Ленинграда" Алиса Вокс рассказала о домогательствах

Экс-солистка группы "Ленинград" Алиса Вокс рассказала, что в юности подверглась домогательствам со стороны режиссера детского телепроекта, пишет Limon.ee.

Алиса Вокс вспоминает, что тогда ей было 17 лет. Она снималась в программе, а один из режиссеров начал приставать к ней и заставил трогать его интимные места.

После Алиса публично обвинила мужчину в педофилии. Он подал на нее иск за клевету. Суд встал на сторону режиссера, а девушке пришлось заплатить штраф в размере 500 тысяч рублей (около 8,5 тыс. евро).

Алиса Вокс подчеркивает, что такое поведение часто встречается в соответствующих кругах. Особенно среди режиссеров детских театров или глав спортивных секций.

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